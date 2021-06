Giancarlo Magalli e i progetti per il futuro: cosa farà dopo “I Fatti Vostri”

Dopo 21 anni al timone de “I Fatti Vostri”, Magalli ha deciso di lasciare il programma per potersi dedicare ad un altro grande progetto.

Un addio sofferto che ha rattristito moltissimi fan del noto conduttore Rai che abbandona le redini de “I Fatti Vostri” dopo 21 anni di onorato servizio. Al timone dal suo esordio nel 1990, Giancarlo Magalli è sempre stato affiancato da ottime compagne di viaggio, come Adriana Volpe e Samantha Togni, che lascerà anche lei la trasmissione.

Magalli verrà sostituito da Anna Falchi e Salvo Sottile, insieme ai personaggi di sempre, la comica Emanuela Aureli, il musicista Stefano Palatresi e l’astrologo Paolo Fox. In molti hanno travisato le parole di Giancarlo proprio sulla nota attrice, lui però ha precisato che spesso i giornali enfatizzano alcune espressioni per creare notizia, nessun rammarico da parte sua.

“Quello che posso dire è che Anna Falchi è stata presa per condurre I Fatti Vostri due mesi dopo che io ho deciso di lasciare la trasmissione. Non c’è nessuna dietrologia o dissapore”. Ma quindi dove vedremo prossimamente il conduttore?

Giancarlo Magalli, nuove rivelazioni sul futuro

All’età di 73 anni Giancarlo Magalli non ci sta ad andare in pensione. Al momento sono molte le proposte che gli sono giunte, anche da parte di Mediaset, per la conduzione di programmi radiofonici, pubblicità e fiction.

Lui però vorrebbe tornare alle origini con un programma in cui sarà anche autore. Le anticipazioni trapelate vogliono infatti che Magalli abbia la guida di uno show domenicale che con buona probabilità andrà in onda nel pomeriggio di Rai 2 a novembre e dicembre.

Non teme la concorrenza di Barbara D’Urso e Alberto Matano, confida piuttosto nelle sue immense doti attrattive e la capacità di coinvolgere il pubblico con la sua estrosità. Attendiamo la prossima settimana quando la Rai finalmente comunicherà i palinsesti del prossimo autunno.