“Love is in the Air” anticipazioni 22 giugno: Serkan si rifiuta di aiutare Eda

Continua la settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Eda e Serkan avranno a che fare con una giovane e capricciosa cantante

Siamo già al secondo appuntamento settimanale con Love is in the Air e purtroppo le cose non sembrano andare benissimo tra i nostri giovani protagonisti. Infatti, si scontreranno ancora una volta quando Eda deciderà di prendere l’incarico di arredare la villa di una capricciosa e giovane cantante davvero molto esigente. Per lei è un grande opportunità perché si tratta di una persona piuttosto famosa, ma Serkan sembra del tutto intenzionato a metterle i bastoni tra le ruote.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Eda e Serkan litigheranno per l’ennesima volta perché Serkan vorrebbe mandare via la cantante, ma Eda testarda com’è, è intenzionata a dimostrargli che è del tutto capace di occuparsene lei stessa. Dopo questa discussione che vede i due venire allo scontro per l’ennesima volta, i due sembrano davvero troppo incompatibili per avere un qualsiasi tipo di rapporto ma Serkan è pronto a stupire sia Eda che i telespettatori: arriverà alla villa accompagnato da un team pronto ad aiutare Eda per concludere i lavori il prima possibile.

Una svolta davvero inaspettata per la nostra giovane studentessa, e adesso non le resta che mettersi a lavoro: soprattutto quando il suo entusiasmo viene smorzato dal manager della cantante. Quest’ultimo, infatti, ci tiene a farle sapere che se i lavori non saranno finiti entro il tempo previsto, il concerto che è in programma verrà annullato. Come reagiranno Eda e Serkan?