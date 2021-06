Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Alberto tenta di usare Niko per mettere Clara con le spalle al muro

Siamo al secondo appuntamento della settimana di Un Posto al Sole, e all’ennesimo tentativo di Roberto di far restare Marina a Napoli. La sua ex moglie, infatti, si è trasferita a Londra e ha ricominciato una vita lì con il suo nuovo marito Fabrizio Rosato, ma dopo il brutto periodo vissuto a Napoli, Roberto vorrebbe davvero tanto che Marina rimanesse al suo fianco. Chi l’avrà vinta da Roberto che vuole riaverla accanto e Fabrizio che vorrebbe tornare alla loro vita idilliaca in Gran Bretagna?

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Raffaele ed Ornella sono davvero molto preoccupati per il loro figlio minore. Patrizio, infatti, ha chiuso la sua relazione con Rossella oramai da mesi per correre dietro a Clara. Nonostante i suoi genitori adorino la ragazza, sono consapevoli del fatto che lei abbia una vita troppo complicata per Patrizio che è nel fiore dei suoi anni. Non sanno che Clara e Patrizio sono sempre più vicini e che lo chef deve fronteggiare alla ira di Alberto Palladini, che non sembra ancora intenzionato a farsi da parte. Cosa succederà?

Speranza ha deciso di dare una possibilità a Samuel dopo il bacio che c’è stato con Vittorio. Lui ha lasciato Napoli e lei è rimasta lì, sola e sconsolata, fino a che non ha deciso di cedere alle attenzioni del cantante. Però Vittorio sta per tornare a Napoli e questo potrebbe mischiare ancora una volta le carte: come reagirà?