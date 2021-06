Al Bano e l’eredità, ha già designato il suo successore: il nome

Al Bano ha già deciso a chi affidare la sua immensa eredità. Un solo figlio al comando di tutto

Al Bano e l’eredità. Tema assai spinoso per il ricco cantante-imprenditore. Lui che rappresenta una delle voci più belle e conosciute del panorama artistico italiano, nella sua Cellino San Marco ha saputo costruire anche un impero economico.

Le Tenute Carrisi sono rinomate e ricercate in tutto il mondo, alle quali si aggiunge poi l’azienda che produce vino e olio. Tutto questo sommato agli introiti della musica compone un patrimonio eccezionale che prima o poi dovrà essere ripartito tra i suoi cinque figli.

Yari, Cristel e Romina Junior, insieme ad Ylenia che è scomparsa nel 1993, sono nati dal matrimonio con Romina Power, Jasmine e Albano Junior detto Bido, dall’amore con Loredana Lecciso.

Insomma la prole Carrisi non è di certo minima e la “lotta” per l’eredità potrebbe essere problematica. I figli di Al Bano riusciranno a mettersi d’accordo? A quanto pare ci sarebbe già un designato.

Al Bano, ecco chi ha scelto tra i suoi figli come erede

Al Bano avrebbe già il suo erede. Uno su tutti i suoi figli sarebbe il prescelto per portare avanti l’attività di famiglia. A rivelarlo non è stato il cantante ma uno dei suoi figli. Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, in un’intervista al settimanale Diva e Donna, ha svelato che sarà suo Bido a prendere le redini della Tenuta Carrisi.

“Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera ora vuole studiare per gestire la tenuta”, ha raccontato la giovane. Al Bano qualche tempo fa lo aveva detto pubblicamente: il suo desiderio era proprio quello di vedere Bido alla guida dell’azienda e così sarà.

L’ultimo figlio del cantante di Cellino San Marco è appassionato a questo mestiere e già da diversi anni affianca suo padre, in estate, nella gestione della Tenuta. Da lui vuole imparare il più possibile e, secondo alcune indiscrezioni, il piccolo Carrisi sarebbe già un esperto imbottigliatore del vino di famiglia.

Dopo il liceo però Bido non si vuole fermare con gli studi ma continuare a specializzarsi. La sua volontà è quella di iscriversi alla Facoltà di Economia, forse a Milano.