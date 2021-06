Il drammatico evento è avvenuto questo sabato 19 giugno. L’incidente ha coinvolto 17 veicoli.

Un tragico incidente è avvenuto questo sabato 19 giugno vicino a Greenville. Siamo nello stato americano dell’Alabama, epicentro di un maxi tamponamento che ha coinvolto più di 15 veicoli e ucciso 10 persone, tra cui 9 minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni. Secondo quanto riportano i notiziari locali, otto dei nove bambini morti nell’impatto stavano rincasando da una vacanza al mare. La notizia trova conferma anche nella dichiarazione del medico legale della contea di Butler Wayne Garlock, il quale ha affermato che l’incidente era “probabilmente collegato” allo scoppio della tempesta Claudette sull’intera regione.

Il peggior incidente registrato negli ultimi 30 anni

Secondo i primi elementi i veicoli coinvolti stavano circolando in direzione nord sulla sull’Interstate I-65. Secondo quanto ha riferito lo specialista Wayne Garlock, l’origine dell’incidente potrebbe risiedere nel pericoloso fenomeno dell’acquaplaning, con conseguente perdita di aderenza sul tratto di strada. Otto delle dieci vittime erano a bordo di un veicolo della Tallapoosa County Girls Ranch, una struttura adibita all’accoglienza di giovani vittime di abuso e altre forme di incuria o abbandono.

Le altre due vittime sono Cody Fox, 29 anni, di Marion County, Tenn, e la sua bimba di 9 mesi, Ariana. A seguito dell’incidente, padre e figlia sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale per il ricovero in terapia intensiva. Per loro non c’è stato nulla da fare. Al loro arrivo in ospedale, entrambi i pazienti sono stati dichiarati morti dal personale medico. La tempesta tropicale, ribattezzata Claudette, continua a provocare un’ingente quantità di improvvise piogge e violente precipitazioni sugli stati della costa del Golfo, quali Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida. La tragedia del 19 giugno 2021 è stata bollata dalle autorità locali come il peggior incidente registrato negli ultimi 30 anni.

I minori, tutti provenienti dall’Alabama, avevano rispettivamente 3, 8, 12, 14, 15 e 17 anni, e due avevano 16 anni, lo ha riferito l’Alabama Law Enforcement Agency.

