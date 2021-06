La bella e sensuale moglie di Icardi è stato condivisa su una pagina dedicata al calcio mentre indica il marito dalla piscina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiamarsi Bomber (@chiamarsibomber)

Wanda Nara in piscina si scatta un selfie con il seno in primo piano e indica il marito sdraiato su un lettino. Una pagina che si chiama “Chiamarsibomber” su instagram, l’ha ricondivisa sul suo profilo scrivendo ironicamente:”2021, un’agente di calciatori indica il suo assistito”. Si riferisce al fatto che Wanda è il procuratore calcistico del marito Mauro Icardi. Una cosa che è abbastanza rara. C’è chi commenta:”Non vedo nè l’agente nè il giocatore”. Altri invece si focalizzano sul seno prorompente della Nara:”Se voleva che vedessimo il suo assistito non doveva mettere il seno in primo piano…sto ancora guardando solo quelli”.

Wanda Nara e Mauro Icardi in vacanza con i figli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Tornati dal viaggio romantico in Africa per festeggiare il loro anniversario, i due coniugi sono rientrati a Milano dai loro bambini per stare insieme e rilassarsi. Tutto fa pensare al ritorno di Icardi in Italia, ma ancora di certo non c’è nulla. Il calciomercato d’altronde comincia il primo luglio, quindi sono ancora un paio di giorni prima di conoscere il verdetto finale che riguarda la posizione di Icardi. La Nara ha diverse volte affermato che vorrebbe tornare a Milano e quindi tutto va verso questa direzione se riescono a trovare un accordo che metta tutti nelle condizioni giuste.

Tuttavia al momento pensano a godersi le vacanze in piscina, dove Wanda chiede ai followers con chi vorrebbero viaggiare e lei indica suo marito. Il loro amore è sempre più forte con il passare degli anni. I due sono compagni di vita e lavoro, una squadra vincente. Insieme anche ai loro figli, 2 bambine che portano il nome di Icardi e gli altri tre che sono di Maxi Lopez ma che hanno un rapporto bellissimo con Icardi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda su instagram intanto è sempre più provocante e sensuale, condivide il lato B e il seno in ogni istante. Sembra che stia cercando approvazione o ammirazione, come se non bastasse quella ricevuta dal marito. D’altronde in passato la Nara è stata tradita e quindi vuole dimostrare di essere una donna bellissima e in gamba che non va tradita affatto.