Ragazzo trovato morto sui binari della stazione: indaga la Polizia

Tragedia nella mattinata di ieri alla stazione ferroviaria di Merano, in provincia di Bolzano. Un ragazzo di 21 anni è stato trovato privo di vita sui binari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria che stanno cercando di chiarire cosa possa essere accaduto e quali siano le cause che hanno determinato la morte del giovane. Al momento pare che l’ipotesi più accreditata sia quella secondo la quale il 21enne abbia perso la vita facendo parkour.

Forse una prova di coraggio o un drammatico incidente mentre effettuava parkour. Potrebbe essere morto così il ragazzo di 21 anni, di cui non si conosce l’identità, trovato senza vita sui binari della stazione ferroviaria di Merano, comune in provincia di Bolzano.

Il corpo, scrive la redazione del quotidiano L’Alto Adige, è stato rinvenuto sui binari nella mattinata di ieri, domenica 20 giugno. Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti gli agenti della Polizia Ferroviaria che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le ipotesi al vaglio della Polizia, riferisce L’Alto Adige, come anticipato, sono quelle che il giovane, residente in val Venosta, sia morto mentre praticava parkour, disciplina sportiva estrema, o che sia deceduto nel tentativo di superare una prova di coraggio. Salito sul tetto del vagone, il 21enne, forse nel tentativo di saltare da una carrozza ad un’altra, potrebbe aver toccato accidentalmente la linea elettrica ed essere rimasto fulminato finendo poi sui binari, dove è stato ritrovato.

(Sajjad Khaksari – Pixabay)Utili ai fini delle indagini potrebbero rivelarsi le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza poste lungo la linea ferroviaria, filmati che ora sono al vaglio degli inquirenti.