La cantante romana è inarrestabile. Dopo il suo successo a ‘Sanremo’ e la sua rivoluzione personale su Instagram è sempre più amata.

Noemi ha pubblicato un post su Instagram che lascia tutti senza parole. La cantante è fresca del suo successo sanremese dove ha convinto pubblico e critica con il brano ‘Glicine’ che ha segnato una rivoluzione nello stile della cantante.

Noemi è cambiata sia dal punto di vista fisico, dopo una dieta che le ha rinnovato l’immagine, sia dal punto di vista di stile musicale.

Non ha cambiato però il suo marchio di fabbrica ossia i suoi capelli rossi che l’hanno resa indistinguibile sul panorama musicale nazionale.

Uno scatto che sa di estate

In questo ultimo post la bella cantate romana si mostra in tutta la sua sensualità con indosso un costume bianco che con un gioco ‘vedo-non vedo’ mette in risalto il suo fisico da urlo.

‘Summer is here’, scrive nella didascalia del suo post e in effetti questi scatti sanno proprio di estate: in bikini con un cocktail alla frutta in mano per brindare ai suoi successi e a un ritorno alla libertà che è mancato a lei e come tutti gli italiani.

In realtà si tratta delle foto estratte dal videoclip ‘Makumba‘, brano in collaborazione con Carl Brave.

Sono migliaia i like che la bella rosa ha ricevuto e centinaia di commenti dove i fans si complimentano con lei per la sua bellezza e la naturalezza che la contraddistingue.