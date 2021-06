La conduttrice Alessia Marcuzzi insultata dal web per aver postato una foto troppo spinta. I follower si dividono, ma molti non perdonano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi è uno dei volti più noti ed amati della televisione italiana. Simpatica, esplosiva, divertente, autoironica e molto free, la conduttrice questa volta l’ha combinata grossa.

Alessia inizia la sua carriera nel piccolo schermo facendo da valletta al programma televisivo “Telemontecarlo” nel 1991 e per alcuni programmi sportivi. La svolta professionale per la presentatrice è stato il “Festivalbar”, che ha condotto dal 1996 al 2002.

In concomitanza alla volata televisiva, Alessia inizia ad approdare anche al cinema e in alcune fiction. La sua bravura diventa sempre più apprezzata e diventa con il tempo un volto noto della televisione italiana.

POTREBBE INTERESSARTI —–> “Assolutamente perfetta”, Laura D’Amore fa innamorare il web. La FOTO che non ti aspetti

Alessia Marcuzzi, che caduta di stile! Il web si scaglia contro la conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Si è svegliata dopo 40 giorni di coma e ha chiesto di suo figlio. La tragica notizia

La bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi oggi fa parlare di se tra il mondo del web, alcuni suoi follower di Instagram, in totale 5 milioni e 100 mila, hanno avuto da ridire su una foto postata dalla conduttrice.

Alessia ha scattato le foto in barca, il suo fisico è perfetto come sempre ma ciò che non piace è la “volgare” apertura di gambe che per alcuni fan della conduttrice risulta fuori luogo e molto inappropriata. In molti si sono scagliati contro Alessia, non si sarebbero mai aspettati un comportamento simile dalla loro beniamina. Per quanto le sue forme siano longilinee il gesto non è per nulla piaciuto, alcuni hanno minacciato anche di togliere il segui dal suo profilo.

Alcuni fan invece hanno preso le difese di Alessia, che nel frattempo se la gode tra un giorno di relax e un altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi è uno spirito libero che vive la sua vita come meglio crede, fa molta meditazione e forse per questo motivo riesce a mantenere in ogni contesto la calma. Non vi è alcuna replica da parte della conduttrice e crediamo che non ve ne saranno affatto nemmeno nei giorni a venire.