Claudia Mori e Adriano Celentano hanno fatto sognare milioni di italiani. La loro storia ha avuto alti e bassi ma tutto sembra essere passato. C’è un film che li ha accompagnati ma nessuno ne parla.

Claudia Mori e Adriano Celentano stanno insieme da una vita, ma conosciamo realmente la coppia? Scopriamo insieme tutte le news.

Claudia è un’attrice molto famosa in Italia, possiamo dire che è stata una delle più belle attrici in circolazione del 1960, ha debuttato al cinema interpretando Cerasella ma la svolta epocale arriva quando nel 1963 incontra sul set del film Uno strano tipo l’uomo che sarebbe diventato il compagno di tutta una vita.

Adriano Celentano è una leggenda vivente, nella sua vita ha sia recitato ma anche cantato bellissime canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di moltissimi suoi fan. Si è imposto sia nel mondo della musica che nel mondo del cinema e in ogni campo è stato sbalorditivo.

Il molleggiato italiano, quando conobbe Claudia Mori era impegnato in una relazione amorosa ma non esitò a lasciare la sua fidanzata per sposarsi con l’attrice conosciuta sul set. I due si unirono in matrimonio in gran segreto e nel 1964 l’attrice abbandona il set per dedicarsi anima e corpo alla carriera del cantante.

Negli anni sono stati l’uno la spalla dell’altra, insieme hanno costruito una vita ed una carriera da zero, ma come in tutte le cose vere, non è stato sempre tutto rosa e fiori.

Claudia e Adriano, una storia a 360° fatta di alti e bassi

Quello che non tutti sanno è che negli anni Ottanta, Adriano e Claudia hanno attraversato un periodo di forte crisi. Galeotta fu Ornella Muti, Celentano perse la testa per l’attrice e quest’amore stava mettendo a repentaglio il matrimonio con Claudia.

Dopo alti e bassi, in questo periodo più bassi che alti Claudia decise di perdonare suo marito e padre dei suoi figli. L’amore che provava per l’uomo andava oltre il tradimento, oltre qualsiasi donna che le avrebbe potuto portar via per sempre Adriano.

La crisi fu superata grazie al film Joan Lui, l’ultimo film nel quale ha recitato Claudia Mori e l’ultimo film scritto e diretto da Adriano Celentano. Joan Lui è un predicatore ed affronta un tortuoso viaggio circondato da neri razzisti, arriva in Italia e vive i gravi problemi sociali, tra cui il rapimento di Emanuela Carboni, figlia di un industriale.

Il santone predica per la salvezza dell’umanità e con un gruppo di seguaci inizia il suo percorso di riconversione. Nel suo viaggio Joan incontra una giornalista del Corriere dell’Est, Tina Foster ( interpretata da Claudia Mori) ed i sentimenti prendono il sopravvento.

Grazie al film Joan Lui la coppia ritrova la serenità persa, l’amore trionfa e la vita continua il suo corso. Adriano e Claudia ritornano a prendersi per mano emozionando ancora il pubblico. Dal 1991 la moglie del molleggiato dirige la casa discografica Clan Celentano srl.