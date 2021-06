I Maneskin alla conquista dell’Europa. La notizia che ha stupito il web

I Maneskin stanno poco a poco conquistando il mondo, un altro traguardo mediatico è stato raggiunto in Lettonia. La notizia ha fatto sorridere i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

I Maneskin sembrano essere davvero inarrestabili, su Spotify oltre 22 milioni di persone hanno ascoltato la band italiana.

L’energia travolgente di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan è stata percepita da tutto il mondo, il loro messaggio di libertà sembra ormai un mantra. Dopo la memorabile e meritata vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 con Zitti e Buoni, il brano si è aggiudicato il triplo disco di Platino ed il singolo Vent’anni ottiene il doppio disco di Platino.

Il brano I wanna be your slave sta letteralmente spopolando in Gran Bretagna, tutto il mondo è ai piedi dei Maneskin che sono pronti a partire per un tour eccezionale. Protagonista dell’estate 2021 e 2022 la band salirà sui palchi più importanti d’Europa, sono già note le prime date del tour anche se tutto è in aggiornamento.

POTREBBE INETRESSARTI ANCHE ——> Bellezza e stile, Cristina Parodi ne ha da vendere: fan in tilt -FOTO

I Maneskin protagonisti in Lettonia, pubblicizzano la mozzarella

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Finisce con l’auto in una scarpata: muore preparatore dei portieri di un club

La mania Maneskin sta prendendo proprio tutti, la band italiana diventa protagonista di uno spot sulla mozzarella. Le notizie giungono dalla lontana Lettonia dove dei sosia sono stati scelti per imitare Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.

Reduci da ogni tipo di successo musicale i Maneskin sono stati immortalati per rappresentare il prodotto made in italy, nelle sembianze è la band rock ma nella realtà sono sosia. La cosa ha riscosso molto successo sul web e la foto ha fatto sorridere a molti.

Chissà come avranno reagito alla notizia i veri Maneskin che con la loro musica stanno spopolando nel mondo. Di sicuro dovranno sentirsi lusingati se il loro volto è stato scelto tra tanti per una pubblicità così significativa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Nel frattempo la band è carica più che mai, il profilo Instagram sta crescendo e al momento la community è arrivata a 1,4 milioni di persone. Niente è lasciato al caso, tutto studiato nei minimi dettagli, anche un semplice scatto fotografico è in grado di costruire l’immagine del gruppo rock del momento.