Emanuela Tittocchia, la confessione che nessuno si aspettava: “Sono attratta da lei”

Emanuela Tittocchia, la confessione sull’ex naufraga che nessuno si aspettava: “Sono attratta da lei”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Tittocchia (@emanuela_tittocchia)

Nonostante l’avventura in Honduras per lei non sia durata molto, Emanuela Tittocchia si è detta davvero entusiasta di aver colto l’opportunità offertale dalla produzione de “L’Isola dei Famosi”. La conduttrice ha iniziato il proprio percorso in ritardo rispetto ad altri concorrenti, sbarcando a Cayo Cochinos assieme al gruppo degli “arrivisti”. Un’avventura breve ma intensa, che ha dato modo alla Tittocchia di testare i propri limiti.

La stessa opinionista, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, ha fatto un sunto della propria esperienza raccontando tutti gli insegnamenti appresi e le competenze maturate sull’isola. Emanuela, inaspettatamente, si è anche lasciata andare ad una confessione bollente in merito ad una sua ex compagna di viaggio: “Sono attratta da lei“.

NON PERDERTI ANCHE —> “Dio ti benedica”, Andrea Delogu, la compilation di selfies è devastante – FOTO

Emanuela Tittocchia, la confessione su Rosaria Cannavò: “Sono attratta da lei”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Tittocchia (@emanuela_tittocchia)

NON PERDERTI ANCHE —> Ex tronista di “Uomini e Donne” ricoverata, fan sconvolti: “Una brutta notizia”

Emanuela Tittocchia, reduce dall’esperienza de “L’Isola dei Famosi”, ha raccontato a Novella 2000 i dettagli della propria avventura in Honduras, che non solo le ha permesso di superare molti dei suoi limiti, ma anche di conoscere persone stupende che l’opinionista porterà sempre con sé. In particolare, la conduttrice si è sbilanciata in merito a Rosaria Cannavò, la naufraga che assieme a lei entrò nel programma come membro degli “arrivisti”. Le dichiarazioni della Tittocchia su quest’ultima sono davvero sconvolgenti.

“Ci siamo risentite, le ho fatto anche un regalo” – ha detto l’ex naufraga nell’intervista, aggiungendo – “Sono infinitamente attratta da Rosaria, e poi ho sempre pensato che l’amore sia trasversale“. Una confessione senza dubbio inattesa e che ha lasciato i fan di stucco. Quella della Tittocchia è apparsa come una vera e propria dichiarazione. Dal canto suo, tuttavia, Rosaria non può ricambiare il sentimento dell’amica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

La Cannavò è infatti felicemente fidanzata, come si evince dai suoi profili social. Indubbiamente, tra le due ex compagne d’avventura rimarrà un’amicizia sincera e leale, che non conoscerà l’ostacolo della distanza.