Ex tronista di “Uomini e Donne” ricoverata, fan sconvolti: “Una brutta notizia”

Sabrina Ghio, ex tronista di “Uomini e Donne”, è stata ricoverata d’urgenza: l’annuncio tramite le Instagram stories ha terrorizzato i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A B R I N A G. (@sabrinaghio)

Sono giorni duri per Sabrina Ghio, celebre ex volto delle trasmissioni di Maria De Filippi. L’influencer, che partecipò come ballerina ad una delle prime edizioni di “Amici“, ritrovò la conduttrice all’interno dello studio di “Uomini e Donne“, dove approdò nelle vesti di tronista. Nonostante la Ghio non abbia trovato l’amore all’interno del programma, lei e sua figlia Penelope ora hanno formato una splendida famiglia assieme a Carlo Negri.

Alcuni giorni fa, tramite le Instagram stories, la Ghio ha risposto alle critiche di un hater che aveva decisamente superato ogni limite. Lo scatto che accompagnava il messaggio ritraeva l’ex tronista distesa in un letto d’ospedale. Quello che Sabrina ha annunciato ha fatto rabbrividire i fan.

NON PERDERTI ANCHE —> “La coppia più bella”, Giulia e Pierpaolo seducono i fan: costumi esplosivi e addominali in vista – FOTO

Sabrina Ghio ricoverata, l’annuncio dell’ex tronista ha spiazzato i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A B R I N A G. (@sabrinaghio)

NON PERDERTI ANCHE —> Luisa Ranieri, traguardo importante con Luca Zingaretti: lei lo annuncia con una FOTO

La foto che Sabrina Ghio, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha recentemente postato tramite le Instagram stories ha spaventato tutti i suoi fan. Nello scatto, l’influencer è distesa nel letto di un ospedale e sembra tutt’altro che in salute. “Sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata“, ha esordito l’ex volto di “Amici”, rispondendo alle critiche di un hater che l’aveva tacciata di condurre una vita superficiale e priva di preoccupazioni serie.

“Dietro una foto in costume sorridente e apparentemente spensierata si nasconde un mondo che voi non conoscete“, ha proseguito Sabrina, raccontando di aver ricevuto una notizia terribile proprio mentre era in treno con sua figlia Penelope. L’ex tronista, che non ha specificato da quale malattia sia affetta, ha lasciato intendere di aver trascorso dei giorni parecchio difficili, che sono culminati nell’intervento. Il suo sfogo si è concluso con un invito rivolto ai suoi seguaci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A B R I N A G. (@sabrinaghio)

“Dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia. Siate gentili e più buoni“, ha chiosato l’ex ballerina, ricevendo la solidarietà dei suoi fan.