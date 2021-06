Lo schianto automobilistico si è verificato questo lunedì (21 giugno). Le quattro vittime hanno dai 61 ai 75 anni.

Quattro donne sono morte mentre la quinta è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale all’altezza di Córdoba. La tragedia risale a questo lunedì 21 giugno. Secondo quanto riportano i media locali, le vittime stavano viaggiando a bordo della stessa auto, che si è brutalmente scontrata contro un camion, in sosta sull’autostrada A-4 a causa di un’avaria. Cause e dinamiche specifiche dell’incidente sono sconosciute e attuale oggetto di indagine. Lo scontro, avvenuto nei pressi di Las Quemadillas, è stato violentissimo e ha causato un blocco stradale di tre ore. La notizia trova conferma anche dalle autorità locali. In merito, la fonte ufficiale del Reina Sofía de Córdoba a Europa Press ha indicato che l’unica superstite è stata trasferita d’urgenza in ospedale ed è ancora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva (ICU). A seguire i dettagli.

Le dinamiche dell’incidente: il segnale mobile triangolare

Stando a quanto si legge nel rapporto ufficiale della Guardia Civile del Traffico, dei vigili del fuoco e del servizio di emergenza andalusi, il disastro è avvenuto nelle prime ore di lunedì pomeriggio. Erano circa le 13:00 al chilometro 398 dell’autostrada A-4, in direzione Siviglia. Accorsi sul posto, i membri del Servizio antincendio e soccorso (SEIS) hanno prelevato i corpi delle vittime e dell’unica donna sopravvissuta, 64 anni. L’autovìa che circonda la capitale è stata isolata e transennata dalle 13:00 alle 16:00 la circolazione sull’autostrada A-4 in direzione Siviglia è rimasta interrotta dalle 13:00 alle 16:00; in merito, gli addetti al traffico hanno aperto un passaggio alternativo lungo una strada di servizio.

I notiziari spagnoli riferiscono che al momento dell’incidente il camion era in sosta sul ciglio della strada a causa di un’avaria. In pochi attimi, l’impatto: il conducente non avuto nemmeno il tempo a posizionare il triangolo mobile di pericolo. Il sindaco locale ha riferito ai media che l’autista sta bene e non ha subito alcun tipo di infortunio, ma moralmente si sente avvilito e fortemente dispiaciuto per quanto accaduto. “Non ha colpe.” – lo difende l’alto funzionario – “Non ha nemmeno avuto il tempo materiale per posizionare l’apposita segnaletica stradale.”

La Guardia Civil ha annunciato l’avvio all’ultimazione del verbale dell’incidente, precisando che il camion risulta in regola.

