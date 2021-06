Belen Rodriguez ha condiviso un nuovo scatto in cui ha sfoggiato il pancione sempre più grande. Subito è boom di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Bellezza mozzafiato, fascino intramontabile, pancione sempre più grande. Belen Rodriguez ha condiviso un nuovo post su Instagram in cui si è mostrata radiosa stupendo i suoi 10 milioni di follower. La seguitissima showgirl non smette mai di stupire mostrandosi stupenda in ogni foto condivisa sul social. Sempre più vicina al parto di Luna Marie, Belen dovrebbe dare alla luce la sua bimba e di Antonio Spinalbese tra meno di un mese. Eccetto i primi tempi dove non aveva divulgato la notizia, la showgirl argentina ha raccontato tutte le tappe del parto sui suoi social emozionando il pubblico scatto dopo scatto. Poi si era mostrato più discreta nelle ultime settimane raccontando di essere un po’ gelosa della sua gravidanza,

Prossima al grande giorno, la Rodriguez ha rivelato come si senta sempre più stanca. Nonostante tutta ha raccontato come in questi mesi non abbiamo mai smesso di dedicarsi al movimento svolgendo allenamenti di pilates.

Belen Rodriguez, sempre più vicina la parto: bellezza unica

