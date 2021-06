“Complimenti”, il fondoschiena di Giulia Provvedi cattura i fan, la visuale è perfetta – FOTO

Il fondoschiena di Giulia Provvedi cattura il web: la visuale è perfetta e i fan non possono non apprezzare…

Sono le due gemelle più sensuali di Instagram, e a colpi di scatti e pose non mancano mai di deliziare gli utenti che le seguono con costanza ed attenzione. Giulia e Silvia Provvedi, classe 1993, formano il sensazionale duo “Le Donatella”, nato ben 9 anni fa all’interno di “X Factor 2012”. Da quel momento, per le sorelle, la carriera è stata un percorso in ascesa.

Oltre ad aver conseguito numerosi successi nell’ambito musicale, le Donatella hanno anche imboccato strade differenti, divenendo le protagoniste indiscusse di alcuni reality televisivi: proprio “L’Isola dei Famosi” le aveva viste trionfare come vincitrici. Gli utenti, che impazziscono per Giulia e Silvia, sono rimasti a bocca aperta di fronte all’ultimo scatto: il fondoschiena della bionda Provvedi è una visuale clamorosa.

“Complimenti”, il fondoschiena di Giulia Provvedi cattura i fan – FOTO

Giulia Provvedi è ufficialmente alla ricerca della sua anima gemella. La bionda sorella del duo “Le Donatella”, archiviata la relazione con Pierluigi Gollini, è di nuovo su piazza e senza dubbio gli ammiratori faranno a gara per tentare di conquistarla. All’epoca, la cantante aveva commentato la fine della storia d’amore con queste parole: “Siamo rimasti in buoni rapporti. Ho pensato potesse essere il mio “lui”, ma non è andata“.

Bellissima e provocante, Giulia ha da poco pubblicato uno scatto davvero sensazionale. Il suo fondoschiena di marmo è in primo piano e si impone alla vista, guadagnando i complimenti ed i likes dei fan. “9 luglio“, ha scritto la Provvedi nella didascalia, aumentando la curiosità degli utenti: che cosa accadrà in quella data? In molti hanno scommesso nell’uscita di un nuovo singolo dell’acclamato duo, che ormai da molto tempo è ai margini dalle scene musicali.

I complimenti alla cantante si sprecano: “Splendida splendente“, “Che spettacolo“, “Questa è devastante“. Per la foto pubblicata da Giulia Provvedi è già record di likes.