E’ arrivata l’estate e l’ex velina sfoggia una coloratissima mise che lascia tutti a bocca aperta. Fascino e seduzione fanno da protagoniste.

Melissa Satta resta una delle veline più amate ed apprezzate di ‘Striscia la notizia’ degli ultimi vent’anni. Probabilmente insieme a Federica Nargi e ad Elisabetta Canalis è la velina mora che è rimasta nell’immaginario comune dei tanti telespettatori del tg satirico come lo stereotipo di bellezza italiana.

Tra il 2005 e il 2008 ha regalato stacchetti sul bancone di ‘Striscia’ insieme alla sua collega Thais Wiggers, ex fidanzata di Teo Mammucari con il quale ha avuto una figlia.

Melissa nasce a Boston da genitori sardi che erano lì per lavoro e i primi anni di vita li trascorre tra Italia e Stati Uniti.

Dopo il successo che ebbe grazie a ‘Striscia‘, la sua carriera come modella e showgirl è stata un crescendo.

Appassionatissima di calcio, è stata per 5 anni opinionista del programma ‘Tiki Taka’, in onda in seconda serata su Italia Uno, al fianco di Pierluigi Pardo.

Melissa oltre a seguire il calcio in tv (tifosissima del Milan), ha anche giocato nella squadra femminile di Quartu Sant’Elena durante la sua adolescenza.

Un outfit da capogiro

L’ex Velina, dopo una relazione con Bobo Vieri durata 5 anni, conosce nel 2011 Kevin Prince Boateng.

La coppia ha avuto un figlio nel 2014, Maddox, e nel 2016 si è sposata, a Porto Cervo.

I due si sono separati a gennaio del 2019, salvo poi tornare insieme a luglio dello stesso anno e lasciarsi definitivamente a dicembre del 2020.

In questo scatto milanese, la bella Melissa indossa una t-shirt bianca con una coloratissima gonna, lunga dietro e corta davanti che mette in risalto le sue gambe sinuose.

Sono migliaia i like e centinaia i commenti di apprezzamento che le arrivano dai suoi 4,4 milioni di followers.