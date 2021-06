La favolosa modella Cecilia Rodriguez svela i suoi gusti in fatto di intimo: ecco cosa ama indossare nelle occasioni speciali.

La modella dall’ineguagliabile bellezza sudamericana, Cecilia Rodriguez, nonché amata sorellina della celebre showgirl Belen Rodriguez, ha voluto svelare ai suoi fan in questa mattina quelli che sono i suoi sottili gusti in fatto di outfit. L’influencer trentunenne ha così preferito porre la sua attenzione ad un solo indumento in particolare per poi condividerlo in rete.

Dalla tinta nera e dalle rifiniture impeccabili immortalate nel suo ultimo scatto in un calda luce del giorno, gli ammiratori di Cecilia nel vedere quanto segue ne resteranno immediatamente sorpresi ed ammaliati, esprimendo fragorosamente i loro pareri a riguardo. Sarà dunque da ora in poi ufficiale il capo d’intimo che Cecilia ama indossa in quelle che sono le occasioni per lei più importanti.

Cecilia Rodriguez ed il bikini mozzafiato: “come lo indossi tu nessuna mai”

Cecilia, che si trova attualmente in vacanza in quel di Polignano a Mare ha voluto condividere con i suoi fan la sua scelta di oggi. Un costume, il suo preferito, firmato dal noto brand realizzato dalle stesse sorelline e dedito per lo più alla creazione di meravigliosi beachwear. Trattasi del marchio “Me Fui“, al quale la dolce Cecilia non dimenticherà di alludere con tanto di puntini sospensivi nella sua didascalia. Un marchio inoltre, che stando ai commenti ricevuti, sembra essere di grand lunga apprezzato nella penisola italiana.

“Bello… Semplice e sexy 😍👙👍“, sarà uno dei parare più in vista degli utenti che hanno avuto modo di prestare attenzione all’istantanea di Cecilia realizzata a bordo di un’imbracatura dal cui oblò si possono intravedere le onde del mare. Ma anche in seguito altre esclamazioni d’enfasi ed ammirazione non tarderanno ad arrivare.

“Come li indossi tu…nessuna mai !👍“, sentenzierà in conclusione un altro ammiratore, visibilmente colpito dalle dimostrazioni pubblicate in questi giorni in spiaggia come in barca al tramonto ed al fianco del suo più grande amore, l’ex ciclista Ignazio Moser.