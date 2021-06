Dramma per Eleonora Daniele, il lutto annunciato sui social ha sconvolto tutti

In tanti hanno ricordato il giornalista morto nei giorni scorsi: le parole di Eleonora Daniele hanno emozionato i fan sui social.

La giornalista di “Storie Italiane” sorprende sempre per la sua genuinità e bontà d’animo nel sapersi raccontare nel privato e raccontare le vicende di cronaca che più impattano sul nostro quotidiano.

Il pubblico anche quest’anno ha premiata Eleonora Daniele per la sua conduzione professionale e attenta ai fatti di attualità ma non sono mancati nemmeno momenti di tensione in cui anche lei ha mostrato la sua vulnerabilità di fronte alle notizie più sconvolgenti. Non ha mai temuto di mostrarsi affranta, addirittura in lacrime, un aspetto che l’ha resa agli occhi dei telespettatori ancora più forte.

Lo ha fatto anche con la recente morte di un grande giornalista della nostra televisione scomparso lo scorso 25 giugno all’età di 77 anni. Il messaggio social è stato molto toccante per tutti.

Eleonora Daniele ricorda il grande collega scomparso: “Ci mancherai”

Il giornalista Giangavino Sulas è scomparso a 77 anni per un brutto male e questa notizia ha sconvolto tutti quelli che hanno avuto l’onore di poter lavorare con lui.

Il mondo del giornalismo lo ha ricordato, in particolare il conduttore di “Quarto Grado”, Gianluigi Nuzzi, con il quale Sulas ha da sempre collaborato nel raccontare i maggiori fatti di cronaca.

Nelle scorse ore però sui social si è fatta sentire anche Eleonora Daniele che non ha potuto esimersi dal ricordarlo con parole molto dolci e riconoscenti.

“Ci mancherai tanto”, ha esordito. “Grande professionista e spirito nobile, mai banale. Avevi sempre il sorriso e non ti tiravi mai indietro. Sei sempre stato attento e preciso, sempre sul pezzo come solo un giornalista di razza sa fare. #giangavinosulas ❤️”.

Assieme alla Daniele si sono unite anche le giornaliste Caterina Collovati e Morena Zapparoli, grande il dolore della scomparsa di Sulas per non esprimere tutta la propria ammirazione e riconoscenza verso il suo operato.