Gigi D’Alessio ha condiviso un post su Instagram con cui ha annunciato un’importante notizia. I fan reagiscono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

“Non ci credo”. Questo è uno dei tanti commenti di delusione che si leggono sotto l‘ultimo post condiviso da Gigi D’Alessio su Instagram con cui ha comunicato un’importante notizia. Il cantautore ha infatti rivelato come “Noi due tour – A gentile richiesta” sia stato rinviato al 2022 e che le nuove date saranno definite entro il 30 settembre. Rimangono invece invariati gli appuntamenti del tour “Mani e Voce” in programma per quest’estate, elencati nel post di D’Alessio. Una didascalia che fa seguito alla grafica del tour su cui è stata apposta la scritta “anno 2022”.

Nelle delusione i fan si scatenano nei commenti esternando il loro sconforto.

Gigi D’Alessio tour rimandato: fan nella delusione più totale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

La notizia dello slittamento del tour “Noi due tour – A gentile richiesta” di Gigi D’Alessio ha fatto reagire i fan che hanno espresso il loro dispiacere nei commenti. “Non è giusto”, “Chiedo il rimborso”, “Aspettando”, “Ma perché”, sono solo alcune delle parole che si leggono sotto il post. Non è il primo slittamento del tour inizialmente previsto nei teatri nel 2020 ma a causa del Covid spostato al 2021 e di seguito al 2022.

Sotto il post non mancano tuttavia commenti felici per coloro che invece si sono accaparrati i biglietti per il tour estivo di Gigi invece confermato.

Oltre che per la carriera, il cantante ha catturato l’attenzione in questi giorni anche in merito alla vita sentimentale. In particolare ad accendere il gossip è stata la sua presunta relazione con la giovanissima Denise Esposito. Gigi sarebbe infatti stato ripreso per Napoli al fianco della 28enne, prova schiacciante della storia d’amore. Inoltre un’amica di Denise avrebbe rivelato come i due siano molto uniti e come la ragazza non ami i riflettori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Sembrerebbe che i due si siano incontrati la scorsa estate a Capri nell’ambito di un evento e che attualmente siano molto affiatati.