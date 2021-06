I Maneskin tornano a stupire. Questa volta a catturare l’attenzione è stato il frontman della band che ha spiazzato tutti con un gesto inaspettato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Successo, grinta, irriverenza, carisma e talento incredibile. I Maneskin sono inarrestabili conquistando fan in tutto il mondo. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo, dell’Eurovision e la conquista delle classifiche oltreoceano, dall’Inghilterra all’America, la band romana è tornata a stupire. Tutto è accaduto ieri durante un loro concerto in Polonia durante il quale hanno presentato il nuovo singolo “I wanna be your slave”, entrato nella top ten inglese.

Durante l’esibizione in diretta tv, sul palco del Polsat SuperHit Festival 2021, tra le grida esultanti e l’euforia del pubblico, il frontman della band ha compiuto un gesto inaspettato spiazzando tutti.

Maneskin: il gesto inaspettato di Damiano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Durante l’esibizione in Polonia, Damino ha stupito il pubblico con un gesto sorprendente. In mano il microfono si è avvicinato al chitarrista Thomas Raggi per poi baciarlo. Una scelta che arriva in parallelo al Pride 2021. In questi giorni la comunità LGBT+ in Italia e in tutto il mondo si sta mobilitando con innumerevoli manifestazioni. Dopo il gesto la band ha poi postato sui social il video del momento in cui viene ripreso il bacio tra Damiano e Thomas seguito da un discorso legato al sua vicinanza alla comunità LGBT+.

“Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcuna paura. Pensiamo che tutti dovrebbero essere liberi di essere chi voglio. Grazie Polonia, l’amore non è mai sbagliato”, le parole della band romana condivise sul web.

Una scelta sensibile e coraggiosa visto il contesto del concerto. In Polonia la posizione sulla tematica è infatti piuttosto rigida e i diritti civili della comunità LGBT+ sono concessi solo in alcune aree.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Sui Instagram il video ha superato due milioni di visualizzazioni raccogliendo tantissimi commenti di apprezzamento da parte dei fan. Intanto ieri in Polonia la band è stata anche premiata con il Disco d’Oro consegnato dal cantante Michal Szpak.