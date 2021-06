E’ un dettaglio molto ambiguo quello che riguarda le dinamiche tra Diletta Leotta e Can Yaman durante il loro viaggio d’amore.

Non è più un segreto quello sul viaggio d’amore intrapreso dalla celebre coppia in questa ultima settimana. Nonostante le rare istantanee che mostrerebbero i due in intimità, le altre pubblicate da entrambi negli stessi luoghi non hanno poi dato spazio ad alcun dubbio. Soprattutto in seguito allo scatto apparso nelle ultime ore che ritrae la conduttrice al fianco di Can e della mamma.

Si tratta infatti di un viaggio che in molti fan del duo sentimentale tra l’altro stavano attendendo, e che pare coincidere inequivocabilmente con un periodo importante per la sua protagonista femminile. Quella della messa in onda di “Celebrity Hunted“. Il dubbio si sarebbe fatto strada pian piano. E avrebbe avuto il suo inizio rispetto ad alcune osservazioni rese note pubblicamente dall’accortezza loro stessi fan. In seguito ad alcuni scatti definiti come “ambigui”.

Diletta Leotta e Can Yaman, il dettaglio ambiguo sulla coppia

Questi scatti, ritraenti la conduttrice sportiva classe 1991 Diletta Leotta e il noto attore Can Yaman, avrebbero fin da subito suscitato non poche perplessità. I due si sono recati in Turchia, Diletta è stata immortalata nella serata di ieri in un magistrale scatto che la mostra in primo piano. Una meraviglia di felicità con alle sue spalle un suggestivo e luminoso skyline notturno della città di Istanbul.

Eppure, a scatenare una serie di dubbi nella mente dei fan della coppia sarebbero state le poche pose in cui i due abbiamo deciso di apparire uno fra le braccia dell’altro. La mancata vicinanza, dunque, intesa come dimostrato vuoto assoluto in fatto di baci e tenerezze, avrebbe segnato i presupposti per una saliente preoccupazione.

Eppure fortunatamente, nonostante un’infinità di rumors propagatesi sul loro conto in questi ultimi giorni, quei bellissimi attimi lasciati intravedere ai loro ammiratori attraverso i social sembrerebbero ad ogni modo dare un’idea di serenità e gioia. La stessa mamma dell’attore, Güldem Hanim avrebbe sottolineato la benevola portata del loro nascente feeling.