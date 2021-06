Libera come non l’avete mai vista. Martina Colombari si spoglia di tutto ciò che è inutile e mozza il fiato con la sua apertura.

Gustose e sane ricette culinarie, contatto con la natura, make-up impeccabile, una buona dose di cultura nei pressi del Colosseo ed un po’ di sano fitness per restare in ottima forma: sono state queste le attività che hanno appena giovato all’anima ed al sorriso della meravigliosa attrice, classe 1975 ed originaria della prolifica città marittima di Riccione, Martina Colombari.

Nella giornata di ieri, 25 giugno, la conduttrice ed ex modella italiana, ha voluto condividere alcuni momenti dedicati alla sua persona con i suoi ammiratori. Per culminare il tutto con un post dalla duplice posa dalla rilucente consapevolezza. Con un prezioso surplus di consigli poi non banali per un’aurea spirituale che tra l’altro pare riesca con molta facilità a brillare di luce propria.

Martina Colombari mozzafiato: l’apertura totale la rende libera

