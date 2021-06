L’ultima performance di coppia con Andrea Delogu al Floating Theatre si afferma come uno spettacolo d’irresistibile magia.

Se “tornare al cinema” e contemporaneamente “ad una festa” sarebbe stato fino a qualche settimana fa soltanto un desiderio utopico, adesso in quest’estate 2021, ed ancora una volta per la brillante artista, conduttrice e scrittrice Andrea Delogu, tutto sembra risuonare come qualcosa di gioiosamente possibile.

Un ospite d’onore, dunque, per l’opening della scorsa serata al “TimVision Floating Theatre” di Roma, e che non dimentica di portar con sé la sua presenza travolgente. Andrea, che in un duetto danzante al fianco dell’attrice Sara Serraiocco, regalerà non poche dinamiche emozioni al suo pubblico, darà sicuramente il suo meglio sul palco. Dove nel corso di una “serata magica” si alterneranno altri importanti volti del cinema italiano. Fra questi quello del giovane attore e regista, premiato recentemente ai David di Donatello, Pietro Castellitto.

Andrea Delogu: performance di coppia e spettacolo d’irresistibile magia: il VIDEO

“Ognuno di voi ha contribuito a portare un pizzico di magia”, saranno questi i ringraziamenti provenienti dalla pagina ufficiale del Floating Theatre che ha segnato la sua apertura in questo appena conclusosi 25 giugno. Dando i seguito orgogliosamente appuntamento ai suoi spettatori per un più che fluido Cinema drive-in fino al prossimo 9 Settembre.

Un ulteriore e sentito “Grazie” proverrà invece dalla stessa elegantissima conduttrice di Rai Radio Due. La quale, condividendo sul suo profilo Instagram un memorabile momento danzante al fianco della Serraicocco, coglierà al contempo l’occasione per manifestare le sue emozioni. “Tornare […] è stato bellissimo. Super love @serraioccosara e scusa @emanuela_fanelli ❤️“. L’entusiasmo per quest’ultima “Delogu Dance💃🌹🌈🌟” dimostrato dai suoi fan è ormai indiscutibilmente palpabile.

“Grande professionista e bellissima donna❤️“, ma anche: “Donna sublime!“, aggiungeranno per concludere i suoi ammiratori e le sue ammiratrici tra i commenti alla prima energica istantanea in movimento ed al secondo ironico “buffetto” tenuto in serbo da parte di Andrea per l’amica, comica, scrittrice e conduttrice, la bellissima Emanuela Fanelli, anch’essa presente alla serata.