“Magnifica”, Martina Colombari, il selfie in acqua è devastante: fan senza fiato – FOTO

Martina Colombari si sta godendo il sole e lo splendido mare di Riccione, sua patria d’origine che l’ha vista allontanarsi a soli 16 anni, subito dopo esser stata eletta “Miss Italia 1991“. All’epoca, giovanissima e con tanti sogni nel cassetto, l’attrice iniziò a lavorare per i più famosi marchi di moda, risultando uno dei volti più apprezzati a livello nazionale e internazionale.

In seguito, per la Colombari si sono spalancate le porte dello spettacolo. Attrice, conduttrice e giurata di moltissime trasmissioni televisive, Martina ha conseguito importanti successi che hanno consolidato la sua carriera già stellare. I fan che la seguono, oltre 1 milione, sono attivissimi quando si tratta di commentare i suoi post. Sotto l’ultimo, un selfie strepitoso scattato in mezzo all’acqua, gli utenti si sono davvero sbizzarriti.

Martina Colombari, il selfie in acqua è devastante: fan senza fiato – FOTO

L’attrice si è conquistata gli apprezzamenti di tutti tramite l’ultimo scatto di Instagram, condiviso solo pochi istanti fa. Martina Colombari è tornata a Riccione, la città in cui è nata e che ha abbandonato diversi anni fa per inseguire il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. Ora che la bella stagione è iniziata, l’ex Miss Italia può godersi il mare e il favoloso litorale della costa romagnola.

“Stessa spiaggia, stesso mare…. la mia Riccione“, ha scritto l’attrice nella didascalia del suo selfie, in bianco e nero. Martina sorride entusiasta fissando un punto lontano dall’obiettivo, probabilmente qualcuno a lei caro. Il suo fisico da urlo cattura le attenzioni dei fan, che non l’avevano mai vista così bella e raggiante. Il ritorno a Riccione sembra aver giovato all’umore dell’ex modella, che non riesce a contenere la gioia.

“Sei sempre più bella“, “Magnifica“, “E sorridere sempre!“: queste le parole degli utenti, che sono rimasti a bocca aperta di fronte alla sensualità della loro beniamina.