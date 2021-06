Accadde oggi. Il 29 Giugno è il 180° giorno del calendario gregoriano. Mancano 185 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 29 Giugno è la Giornata internazionale dei tropici, la Giornata mondiale del disegno industriale e, inoltre, la Giornata mondiale della Sclerodermia. Si ricordano i Santi Pietro e Paolo, apostoli, patroni della città di Roma ma anche San Siro di Genova e Santa Emma di Gurk.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da dosoguanbookstore (@dosoguanbookstore)

1620 – Nasce il rivoluzionario napoletano Masaniello

1798 – Nasce il poeta Giacomo Leopardi

1861 – Muore la poetessa inglese Elizabeth Barrett Browning

1880 – La Francia annette Tahiti

1900 – Nasce lo scrittore francese, “padre” de “Il piccolo principe”, Antoine de Saint-Exupéry

1925 – Nasce l’11° Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano

1929 – Nasce la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 28 Giugno. Storica squalifica del pugile Mike Tyson a causa di un morso – VIDEO

1934 – La notte tra il 29 e il 30 giugno ha luogo la cosiddetta “Notte dei lunghi coltelli”, in cui le SS e la Gestapo assassinarono per ordine di Adolf Hitler esponenti di spicco del partito nazista, diversi oppositori del regime, nemici personali o ex compagni politici di Hitler

1944 – Eccidio di 244 civili a Civitella in Val di Chiana (Arezzo), operato dalle truppe tedesche

1950 – Si tiene la partita che passerà alla storia come il “Miracolo di Belo Horizonte” in cui gli Stati Uniti battono a sorpresa l’Inghilterra durante i Mondiali di calcio in Brasile

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 27 Giugno. Addio per sempre all’attore Bud Spencer

Accadde oggi, 29 Giugno. I fatti più importanti nella storia

1957 – Nasce l’attore comico Maurizio Battista

1958 – Nasce l’attore comico Paolo Cevoli

1967 – Muore il pugile Primo Carnera

1976 – Le Seychelles ottengono l’indipendenza dal Regno Unito

1984 – Nasce il rapper Salmo

1995 – Muore l’attrice statunitense Lana Turner

2003 – Muore l’attrice Katharine Hepburn

2007 – Lanciato sul mercato statunitense alle 18.00 ora locale il primo iPhone, rivoluzionario telefono della Apple

2009 – Disastro ferroviario a Viareggio in cui un treno merci composto da 14 cisterne di Gpl deraglia, causando una fuga di gas da cui ha luogo un’esplosione. Il bilancio è di 32 morti e 25 feriti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margherita Hack (@margherita.hack.official)

2013 – Muore l’astrofisica e scienziata Margherita Hack

2014 – L’ISIS auto proclama il suo califfato in Siria e nel nord dell’Iraq.