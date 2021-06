Flavio Insinna e “Il pranzo è servito” colpo di scena alla prima puntata

Flavio Insinna alle prese con il nuovo programma di Rai 1. Ieri nella prima puntata è successo dell’incredibile

La programmazione estiva è ufficialmente partita in casa Rai e da ieri è iniziato anche il nuovo programma pomeridiano. La rete ammiraglia ha deciso di lanciare in questa stagione, al posto di “Oggi è un altro giorno”, il remake de “Il pranzo è servito”, lo storico programma condotto da Corrado e andato in onda sempre su Mediaset, tra Canale 5 e Rete 4.

Dopo tantissimi anni, la tv di stato è riuscita a “strappare” la trasmissione alla concorrenza riproponendola in chiave contemporanea. Al timone dell’esperienza Flavio Insinna che ha fatto giusto in tempo a riposarsi da “L’Eredità” per cambiare orario e tornare nelle vesti di traghettatore del quiz.

Ieri la prima puntata e già un colpo di scena in studio. Insinna allibito non voleva credere ai suoi occhi. Vediamo cosa è successo.

Flavio Insinna incredulo: “Ma come hai fatto?”

“Il pranzo è servito” è di nuovo realtà. I telespettatori lo hanno potuto constatare ieri, su Rai 1. Tutto è iniziato con un filmato d’epoca per ricordare quello che è stato e trovare un aggancio tra passato e presente. Impossibile non ricordare Corrado. E dopo i saluti e le presentazioni di rito, Flavio Insinna entra nel cuore del gioco. Presenta i due sfidanti: Franco e Roberta.

Si parte con la prima prova: indovinare il peso di una cassetta di peperoni tenendola in mano. Per Roberta il peso è 6,3 chilogrammi, per Franco 7,2. E così dopo le due proposte è Flavio Insinna che si avvicina alla bilancia e pesa la cassetta. E qui succede quello che nessuno avrebbe immaginato. Il primo a rimanere di stucco è proprio il presentatore.

“La cassetta pesa 7,2 chilogrammi – spiega Insinna con faccia incredula – è incredibile. Sono senza parole, colpo di scena. Ma come hai fatto?” chiede subito a Franco. E poi aggiunge: “Ti chiamerò l’uomo bilancia”.

Esperienza con il peso o colpo di fortuna, per Franco il gioco è iniziato alla grande, tutti senza parole e stupore al primo colpo nel programma.