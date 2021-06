Pippo Baudo si è scagliato contro alcuni dei più importanti colleghi del settore, non risparmiando Paolo Bonolis: la replica di quest’ultimo è lapidaria

L’intervista che Pippo Baudo ha rilasciato alcuni giorni fa a La Nazione aveva fatto sorridere ma al contempo anche infuriare i suoi fan. Il presentatore, che ha da poco spento 85 candeline, non ha mancato di dire la sua in merito ai più importanti colleghi del settore, e come era prevedibile le critiche non sono mancate. In particolare, Baudo ha preso di mira gli amati Carlo Conti e Paolo Bonolis, rispettivamente volti di punta della Rai e di Mediaset.

Se alcuni hanno “perdonato” l’irriverenza di Pippo, che vanta di una carriera inimitabile come conduttore, altri invece lo hanno attaccato per le frasi dette su Bonolis. Proprio quest’ultimo, con il suo sarcasmo pungente, ha fornito a Baudo una risposta che nessuno si aspettava.

Pippo Baudo è furioso: la stoccata di Bonolis non ammette repliche – VIDEO

Intervistato dal quotidiano La Nazione, Pippo Baudo non ci era andato leggero nei confronti di Paolo Bonolis, suo collega nel mondo della conduzione. Pur lodandolo per la bravura indiscussa, il presentatore lo aveva tacciato di mancanza di iniziativa e di coraggio. Paolo, che è da 11 anni al timone di “Avanti un altro!”, secondo Baudo si starebbe cullando sugli allori. “È bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente” – aveva esordito Pippo, per poi sganciare la bomba – “Ma non si vergogna a fare ancora quel programma? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità…“.

Parole non certo lusinghiere nei confronti del presentatore di Canale Cinque, che secondo Baudo potrebbe fare molto di più. Bonolis, con l’ironia che lo contraddistingue, ha risposto per le rime al collega più anziano, sferrando l’attacco: “Mi dispiace per lui, la ‘volgarità’ preferisco chiamarla ‘leggerezza’. E poi, lui ha condotto 13 Sanremo“.

Anche Paolo ci è andato giù pesante ed ha clamorosamente messo a tacere Pippo Baudo. Che quest’ultimo, stuzzicato dalla provocazione, torni a rispondere al collega?

