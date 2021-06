Eleonora Daniele è finalmente in modalità relax. La bella e brava conduttrice aggiorna i follower con una foto su Instagram.

Eleonora Daniele è una dei volti più noti del palinsesto televisivo italiano, la conduttrice è molto amata dal pubblico e la segue soprattutto per la sua professionalità e serietà.

Eleonora è ormai una garanzia, sempre attenta, empatica e sorridente è entrata nel cuore di moltissime persone. La giornalista però ha debuttato sul piccolo schermo non come conduttrice ma come ballerina del noto programma televisivo “La sai l’ultima”. Eleonora però non è solo conduttrice e giornalista, infatti negli anni ha recitato in moltissime fiction riscuotendo un grandissimo successo.

La giornalista è sposata con Giulio Tassoni, un’amore quasi ventennale che nel 2020 si è consacrato ancora di più con la nascita della loro piccolina.

Eleonora Daniele al mare si rilassa e si gode il sole estivo

