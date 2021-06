Floriana Messina infiamma i social in una serata da urlo. Uno spacco convincente e due bombe irragiungibili valgono il prezzo del biglietto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Sembra di stare a teatro ad assistere ad una delle scene più “piccanti” e seducenti, tipiche di un film romantico. La protagonista del racconto, anche stavolta, manco a farlo apposta è Floriana Messina che si gode l’estate come meglio crede.

La giornalista sportiva, di origini italo-colombiane è reduce dall’ennesima stagione, ricca di successi, tra interviste e opinioni in studio con i volti più blasonati del mondo del calcio. Neanche stavolta, Floriana ha sfigurato, mettendo in risalto ancora una volta il meglio del suo repertorio di forme.

Grazie ad un fisico a dir poco spettacolare, frutto di ritocchini vari in tutte le zone del corpo, la Messina è riuscita a conquistare il cuore di tutti e farli innamorare in pochissimo tempo. Oggi si gode l’estate, in vacanza, per un meritatissimo relax

LEGGI ANCHE>>>“Non ci voleva la protezione”, Irina Shayk in perizoma e senza veli: fulmini e tempeste – FOTO

Floriana Messina, vacanza infuocata a Mykonos: che spettacolo!

PER VEDERE LA FOTO DI UNA SENSUALISSIMA FLORIANA MESSINA, VAI SU SUCCESSIVO