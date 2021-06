“Tale e quale show”, ci sono le prime conferme sul cast: nomi stellari

Sale la curiosità sui componenti del cast di “Tale e quale show”. I primi cinque nomi sono già certi: molti sono volti del momento

In Rai si lavora per la prossima edizione di “Tale e quale show”, il talent condotto da Carlo Conti che mette i vip alla prova dal punto di vista canoro, imitativo e del ballo. Un format che si ripete ormai da anni ma che non smette di riscuotere successo.

La scorsa edizione non è stata per nulla facile. Il programma non si è mai fermato ma ha dovuto fare a meno del suo capitano. Carlo Conti ha contratto il Covid ed inizialmente ha condotto da casa, ma poi quando è stato necessario il ricovero in ospedale, ha dovuto, per forza di cose, abbandonare, per un po’, la sua nave.

Ora che il peggio è passato si lavora per regalare al pubblico a casa ancora tante emozioni. Ci sono già alcuni nomi e la promessa è molto allettante.

“Tale e quale show”, nel cast alcuni ex gieffini e non solo

Per “Tale e quale show” spuntano i primi nomi che andranno a comporre il cast della prossima edizione. Pare che Carlo Conti abbia fatto un colpo grosso e si sia affidato ad alcuni nomi rilanciati da Mediaset. Si tratta di alcuni ex gieffini che sono al momento sulla cresta dell’onda.

Il primo dovrebbe essere, secondo le anticipazioni di Tv Blog, Pierpaolo Pretelli. Il giovane è un bravo imitatore come ha dimostrato nella casa e come fa tutt’oggi sui social. Ora si è cimentato anche con il canto tanto che da poco ha lanciato il suo primo singolo.

Al suo fianco dovrebbe esserci anche Stefania Orlando, anche lei non estranea al canto. Terzo nome ufficiale, quello di Ciro Priello dei The Jackal, il giovane che ha vinto LOL. Altre indiscrezioni parlano, poi, di altre due ex concorrenti del “Grande Fraello Vip”: Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Nel cast, inoltre, dovrebbe esserci anche Deborah Johnson, la cantante e figlia di Wess, e l’ex velina Federica Nargi. Sarà il padrone di casa, Carlo Conti, ad annunciare i nomi ufficiali, ma in attesa delle conferme le indiscrezioni circolano e la curiosità sale.

L’inizio di “Tale e quale” per il 2021 dovrebbe essere previsto con l’inizio della nuova stagione televisiva.