Federica Nargi è una bomba di sensualità in spiaggia a Formentera-FOTO

La bella Federica Nargi ha condiviso uno scatto al mare dove è splendida e sfoggia un corpo incredibile e sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Come ogni estate la bella ex velina, Federica Nargi è volata a Formentera nelle isole baleari per godersi i mesi di vacanze estive insieme ad amici e famiglia. Ha cominciato subito a condividere foto mozzafiato di se stessa. In una è seduta a bordo spiaggia in una posa da diva e sfoggia un corpo da urlo, addominali in bella vista scolpiti e gambe chilometriche. Sponsorizza nuovamente i costumi del marchio Goldenopoint.

Federica Nargi e la sua bella famiglia in vacanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Tutto l’anno la Nargi aspetta di poter raggiungere la sua amata isola, Formentera, ed è arrivato finalmente il momento. Appena arrivati scatta una foto di famiglia con il compagno Alessandro Matri e le due bambine Sofia e Beatrice, con alle spalle il mare cristallino di Formentera. Questa isola è magica per loro, ci vanno sin dall’inizio della storia d’amore tra la velina e il calciatore. La coppia si è conosciuta nel lontano 2008 grazie ad alcuni amici in comune. Frequentavano gli stessi luoghi per via dei loro lavori. All’epoca infatti l’accoppiata velina e calciatore andava a ruba.

La Nargi ha più volte raccontato che Matri si è presentato a lei moltissime volte prima di riuscire a chiederle di uscire. Nel 2009 si fidanzano e partono per la loro prima vacanza proprio a Formentera. Ormai sono 10 anni che stanno insieme e hanno avuto due bellissime bambine. Quello che manca è un bel matrimonio che ancora non c’è stato, e nemmeno se ne vede l’ombra. A Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su canale 5, l’anno scorso i due sono stai ospiti per raccontare il loro amore e hanno dichiarato che nei loro progetti c’è il matrimonio ma ancora non è arrivata la proposta. Cosa starà aspettando Matri? Certo organizzare un matrimonio è impegnativo senza dubbio e dispendioso ma a loro i fondi non mancano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Entrambi hanno spiegato che sicuramente sarà un matrimonio in grande perché sono 10 anni che stanno insieme e inoltre hanno molti amici che non vogliono offendere. Su per giù hanno rivelato che si tratterebbe di 300 invitati se va bene. Insomma attendiamo tutti questa proposta di matrimonio, anche se Matri al momento è molto preso dal suo nuovo lavoro come Dirigente sportivo.