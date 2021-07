“Amici”, lutto atroce per un’ex allieva: il dolore non passa

Martina Miliddi l’ex ballerina di “Amici” vive ogni giorno un lutto che non le lascia scampo, il dolore è troppo grande. I dettagli

Martina Miliddi è stata una degli allievi di “Amici di Maria De Filippi” dell’ultima edizione del talent che ha avuto filo da torcere dall’insegnante più temuta della scuola. Alessandra Celentano, infatti, non le ha dato scampo e non ha risparmiato insulti e parole pesanti nei suoi confronti.

La ballerina ha partecipato lavorando con il gruppo di Lorella Cuccarini che si è rivelata un’insegnante unica. Oggi l’ex allieva sta attraversando un periodo buio e doloroso a causa di un lutto.

“Amici”, Martina Miliddi: il dolore non passa

All’età di nove anni, Martina ha dovuto affrontare un lutto che non scorderà più: la perdita di suo padre a causa di un incidente. Si chiamava Antonio ed aveva solo quarantuno anni quando il 29 maggio 2010 non tornò più a casa.

Più volte la ballerina ha parlato di questo grande dolore che si porta dietro da anni, lo ha raccontato ai suoi insegnanti e ai suoi compagni. Non mancano anche post su Instagram.

“Ti avevano chiamato per fare un’ultima consegna e ricordo che volevo venire con te. Mi ricordo che mi dicesti di si ma poi guardando fuori di accorgesti che era una pessima idea”.

E poi ancora: “Ho 20 anni ora ma non mi stancherò mai di cercare la luna in cielo. La verità è che tutto questo non mi passerà mai. Ti amerò per sempre”.

Nessuno potrà mai ridarle il suo caro papà che l’ha lasciata troppo presto e senza salutarla per l’ultima volta.

Il padre la guarderà dall’alto e come ha fatto fino ad oggi la spingerà sempre oltre per far sì che la ballerina possa realizzare tutti i suoi sogni. Per il momento ci sta riuscendo, “Amici di Maria De Filippi” è stato solo il trampolino di lancio.