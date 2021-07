Raffaella Carrà non ha mai avuto figli, il motivo straziante

Raffaella Carrà non ha mai avuto figli nella sua vita, il motivo di questa privazione è straziante. Tu lo sapevi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

Raffaella Carrà è una delle regine indiscusse della televisione italiana, per anni ha accompagnato milioni di telespettatori in diversi programmi televisivi, purtroppo oggi ci ha lasciati e il mondo artistico ha perso una grande e stimata professionista.

La sua bravura, la sua bellezza, la sua ironia ed allegria, hanno dato quel tocco in più al nostro Paese sia a livello nazionale che internazionale. Il 18 giugno scorso ha spento 78 candeline, come sempre Raffaella, anche in quel giorno, era solare e sorridente, appagata dalla vita e di tutto quello che era riuscita a realizzare.

Purtroppo però nella sua vita non ha mai avuto figli ed il motivo è davvero straziante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Kate Middleton, sono ore di apprensione. La Royal Family in ansia per la duchessa

Raffaella Carrà, come mai non ha avuto figli?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (fanpage) (@raffaellacarrafanpage)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Pippo Inzaghi, la felicità è alle stelle. La bella notizia non si fa attendere

Raffaella Carrà ha portato una ventata d’aria fresca, ha rivoluzionato la televisione italiana in nome dell’emancipazione femminile, non si è mai fermata, ha affrontato show dopo show con la forza e determinazione che la contraddistinguevano.

Nella sua vita ha guardato sempre verso il palcoscenico ma spesso ha dato uno sguardo anche all’amore, all’affetto, alle passioni. La conduttrice ha avuto due compagni che ha amato davvero tanto, Giovanni Boncompagni che l’ha aiutata a raggiungere la vetta del successo e il regista Sergio Japino. Sia Giovanni che Sergio erano padri di figli non di Raffaella, lei non ha mai avuto figli. Come mai?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (fanpage) (@raffaellacarrafanpage)

In un’intervista di diversi anni fa rilasciata ad Ok Salute la cantante ha confessato di essersi molto dedicata alla carriera e essere una madre partime non faceva al caso suo. Durante la relazione con Sergio il desiderio di maternità si era amplificato ma il sogno è svanito dopo un colloquio con un ginecologo.

Il medico le disse che era troppo tardi per avere figli e che Madre Natura aveva fatto il suo corso. Però Raffaella non si è data per vinta ed ha amato i suoi nipoti come se fossero suoi figli. Ha adottato a distanza 12 bambini i tutto il mondo, dando loro tutto il necessario per sopravvivere.

Anche nel dolore Raffaella è riuscita a donare tanto amore, addio grande artista.