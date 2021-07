Ambra Lombardo, in piscina fa faville. Così bella non si è mai vista – FOTO

Giovane, bellissima, raffinata, Ambra Lombardo è pura magia. Il suo corpo ispira i poeti, i suoi occhi parlano d’amore.

La bellissima Ambra Lombardo è un’insegnante originaria della Sicilia ma è anche una modella ed influencer. Ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia nel 2014 ma anche al “Grande Fratello 16” ed ospite durante una puntata de “La Pupa e il Secchione 2021”.

Ambra da piccola ha sempre mostrato molto interesse per il mondo della cultura e dell’arte, infatti si è laureata in Scienze dei Beni Culturali specializzandosi in Archeologia. Oltre a far parte del mondo dello spettacolo Ambra ha proseguito con la passione per la cultura, il greco, il latino, i filosofi, infatti è una professoressa di lettere e filosofia in un liceo a Milano.

La bella professoressa ha avuto diversi amori duraturi ed importanti, tra tutti ricordiamo l’ex marito di Tina Cipollari, l’hair stylist Kikò Nalli.

Ambra, una dolce ragazza dal fisico esile ma sublime

Ambra è una ragazza molto dolce, ha più volte affermato di essere molto pignola e precisa, ama molto insegnare a trasmettere la sua passione per il sapere e la cultura ai suoi alunni. La bella professoressa utilizza molto i social, soprattutto Instagram, infatti è seguita da 238 mila follower che la sostengono e la supportano in ogni momento.

Gli ultimi scatti di Ambra hanno mandato in estasi il web, la dolce ragazza è seduta a bordo piscina, indossa un bikini nero e con un effetto un po’ retrò ha dato sfogo alla sua arte. Sembra una dea, così perfetta intimorisce anche se il fisico è minuto.

Il suo sorriso è contagioso, la sua nobiltà d’animo risplende con un’aura che la fa brillare come una stella.

In moltissimi hanno commentato gli scatti, “una dolce sirena” ha scritto qualcuno, “sei raffinata, bella e semplice” ha risposto qualche atro.