A pochi minuti dall’inizio della sfida calcistica che sta tenendo con il fiato sospeso milioni di abitanti della nostra penisola, la cantautrice Annalisa, ancor infinitamente gioiosa per il successo del suo ultimo singolo estivo “Movimento Lento“, si prepara inaspettatamente ad incoraggiare la sua fazione, e ad incrociare originalmente le dita, prima che il calcio d’inizio dia definitamente il via alla semifinale degli Europei 2021.

Questa sera l’Italia e la Spagna inizieranno il match alle ore 20.45 nello stadio più famoso d’Inghilterra, quello di Wembley. Ed a tal proposito l’artista canora classe 1985, come dichiarato dai suoi stessi fan nel vederla, pare abbia deciso di offrire loro, senza dimenticare la sua sempre fedele gran dose d’entusiasmo, un’intrigante serie di “baci spagnoli delivery“.

Annalisa: illegale nel delivery di baci spagnoli, questione di scaramanzia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

“Mi dicono che Movimento Lento è la colonna sonora migliore per stemperare l’ansia pre partita 😈“, scrive Annalisa in collegamento dal suo smartphone direttamente dal capoluogo lombardo. Coraggio e meraviglia, sono queste le peculiarità trasmesse sin dal primo sguardo allo scatto condiviso soltanto pochi istanti fa dall’artista sul suo profilo Instagram.

Un make-up luminoso ed impeccabile, assieme ad una posa da diva sfoggiata prima di concludere in tal modo la sua apprezzatissima proposta. “Quindi se non lo state ancora facendo, sapete cosa fare 💋“, invitando i suoi ammiratori a premere il pulsante play e a tener viva tutta la loro speranza. L’hashtag conclusivo non potrà che divenire per l’occasione la ciliegina sulla torta: “#Daje”. A seguito di tale intervento, paragonabile quasi ad un ben riuscito calcio di rigore, Annalisa per il suo buon auspicio riceverà una meritata collezione di like, superando in men che non si dica quota 24 mila.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

“Sei uno schianto 😍“, commenterà un utente nell’enfasi generale e lasciando infine spazio ad un secondo fan della cantautrice. Il quale però questa volta non riuscirà a tenere a freno il suo entusiasmo pronunciando di seguito allo scatto: “Fai di me quello che vuoi“.