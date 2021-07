L’augurio di Federica Panicucci in costume per gli azzurri è uno spettacolo irresistibile, l’eco dei fan sarà palpabile: “sei stupenda”.

Si accosta ai sessantamila spettatori in quel di Wembley, in diretta dallo stadio inglese in cui avrà inizio fra pochi istanti la semifinale di questi Europei 2021. Grande emozione in tutta la penisola al momento per questo duello tra gli azzurri e la Spagna. E in virtù di ciò, la meravigliosa conduttrice di “Mattino Cinque”, Federica Panicucci, dopo aver terminato lo scorso 26 giugno l’ultima edizione della sua trasmissione adesso è pronta ad augurare il meglio alla sua nazionale.

Direttamente dalle spiagge del Forte Dei Marmi, dove si trova in vacanza, la conduttrice nata sotto il segno dello Scorpione, classe 1967, appare in tutta la sua irresistibile bellezza. La sua mise en place ed il suo sorriso lasceranno perciò immediatamente senza fiato i suoi telespettatori.

Federica Panicucci: irresistibile in costume per il suo “Forza Azzurri!”

Lo scatto colmo di felicità apparso sulla dashboard di Instagram soltanto pochi minuti fa mostra Federica in compagnia della sua dolce metà. In molti dei loro ammiratori, come è dato scoprire sfogliando i già numerosi commenti di seguito all’istantanea, non aspettavano altro che un’immagine che li ritraesse uno al fianco dell’altra in una posa così armonica.

“Eccoci qua!“, scriverà con enfasi la conduttrice in didascalia. “Mancavo dai social da un po’“, per ammetare in seguito: “avevo bisogno di una pausa per ricaricare le batterie!“. Eppure adesso pare che sia giunto per lei il momento giusto di ritagliarsi un po’ di tempo per i suoi fan e rendere pubblico questo scorcio sul loro amore. “Voglio condividere con voi una foto di qualche giorno fa e vi mando un bacio!♥️“. Ma soprattutto, non dimenticando infine di augurare il meglio alla nazionale e ad i suoi tifosi.

Così: “stupenda” Federica, servendosi di un ironico post scriptum, cercherà di stemperare un po’ la crescente ansia di questi ultimi istanti, riferendosi ancora una volta ai suoi fan: “pronti per vedere la partita??“. La loro risposta non si farà attendere: “Siete una coppia meravigliosa. Si nota che l’amore. Vi ammiro” per concludere poi in grande stile con un orgoglioso: “Forza Azzurri!“.