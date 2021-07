La conduttrice Mara Venier interviene in diretta su Giulia Stabile, un imbarazzante quesito lascia interdetta la vincitrice di “Amici”.

Cala un silenzio inatteso ed assordante durante la diretta della più recente trasmissione guidata dalla conduttrice televisiva, Mara Venier, finalmente tornata in forma smagliante dopo le dure settimane con cui ha dovuto fare i conti con il mal riuscito intervento dentistico.

Adesso che la sua energia è però nuovamente in auge, pare che la gran dose di entusiasmo lasciata in sospeso per il tempo necessario di rimettersi in sesto, non sia riuscita ad essere ben calibrata. Provocando in tal modo un momento di totale imbarazzo per una delle sue ospiti d’onore nel corso della serata. Si tratta dell’amatissima ballerina diciannovenne e nonché vincitrice dell’ultima edizione di “Amici – di Maria De Filippi”, Giulia Stabile.

Leggi anche —>>> Raffaella Carrà: la malattia ed il sofferto segreto che il mondo ignorava

Mara Venier su Giulia Stabile, l’imbarazzo in diretta: i dettagli – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Con te sarebbe stupendo…” Aurora Ramazzotti: preziosità in vista. Incanta il web – FOTO

Durante la messa in onda della sedicesima edizione del programma intitolato “Una voce per Padre Pio“, trasmesso su Rai Uno, domenica 4 luglio, Mara Venier ha invitato a partecipare con gioia la ballerina. La quale, dopo essersi esibita in un’emozionate performance è stata inizialmente braccata con gentilezza dalla presentatrice. La Venier ha optato per rivolgere ad Giulia alcune domande, fra cui una in particolare che pare abbia messo in evidente difficoltà quest’ultima.

Come è ben noto da tempo, Giulia è legata sentimentalmente, fin dai trascorsi all’interno del reality Mediaset, al celebre ed altrettanto giovane cantautore San Giovanni. La coppia, che dimostra pienamente il suo stato di letizia, è stata resa protagonista della copertina di “Vanity Fair” proprio nella scorsa settimana. Ed è qui che Mara si è aggrappata con forza non riuscendo a trattenere la sua curiosità. Mara si tradisce rivolgendo a Giulia un’osservazione forse fuori luogo per il momento. Soprattutto essendo entrambe di fronte al grande pubblico. “Ho visto le foto tue con il tuo moroso“, la ballerina allora arrossisce finché Zia Mara non sentirà di voler specificare: “sulla copertina di Vanity Fair…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @larisatadi.giugiulola_

Eppure, nonostante Mara abbia infine deciso di rimediare all’indiscrezione con un delicato buffetto in segno di approvazione sul viso della ballerina, forse resasi conto della piccola gaffe, la conduttrice ha ad ogni modo iniziato a porre a Giulia una lunga serie di domande. Una raffica però dovuta al successo e che lei ha poi saputo affrontare più che degnamente.