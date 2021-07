Alessia Marcuzzi svela il proprio angolo di paradiso – FOTO

Alessia Marcuzzi sui social è molto attiva anche in vacanza e non perde occasione per condividere sul web alcuni momenti quotidiani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi, la conduttrice tv si sta godendo dei momenti di relax dopo un anno impegnativo tra televisione e impegni assunti nella veste di imprenditrice. La Marcuzzi infatti ha di recente festeggiato i due anni di Luce, uno dei due brand da lei ideati. Quattro giorni fa la bellissima “Iena” ha condiviso sul web un momento magico.

Sul terrazzo dell’Hotel de La Ville, a Roma la Marcuzzi ha uno sguardo profondo, qualcosa pare abbia catturato la sua attenzione. Un elemento che non è passato inosservato ma qualcuno percepisce uno sguardo malinconico. La diretta interessata non ha risposto in merito, sembra più uno sguardo che celi un pensiero profondo…ma non lo scopriremo mai!.

Alessia Marcuzzi apre il suo angolo di paradiso

