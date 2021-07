Diletta Leotta, l’allenamento è mostruoso: gli esercizi per i glutei fanno impazzire i fan – FOTO

Diletta Leotta, l’allenamento è mostruoso: gli esercizi per i glutei riscaldano l’atmosfera e fanno impazzire i suoi numerosi fan

Diletta Leotta è completamente assorbita dagli Europei 2020 e dal meraviglioso fidanzato Can Yaman. Ieri sera, in occasione della semifinale disputata contro la Spagna, la giornalista si è riunita assieme ad alcuni amici per vedere la partita: con lei anche la splendida Giulia Salemi. La conduttrice, attraverso delle stories, ha documentato l’epilogo della serata, non mancando di filmare le reazioni entusiaste a seguito della vittoria dell’Italia. Quest’oggi, tornata alle sue buone abitudini, la giornalista si è concessa del tempo per dedicarsi all’allenamento: gli esercizi per i glutei sono bollenti e mandano il web in tilt.

Diletta Leotta e l’allenamento: gli esercizi per i glutei fanno impazzire i fan – FOTO

