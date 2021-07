“Grand Hotel” anticipazioni 7 luglio: il piano terribile di Donna Teresa

Grand Hotel, questa sera andrà in onda una nuova puntata della serie che ha fatto breccia nei cuori di telespettatori. Donna Teresa ha un piano terribile: vuole uccidere Belen

Grand Hotel torna questa sera su Canale Cinque: la serie tv spagnola è giunta al finale della prima stagione e già questa sera avrà inizio la seconda. Avevamo lasciato i nostri protagonisti avvolti da intrighi e passioni, ma non ci resta che attendere per vedere cosa succederà. Andiamo a vedere qualche anticipazioni della puntata tanto attesta di stasera.

Grand Hotel, questa sera via alla seconda stagione della serie spagnola

Angela e Julio sono costretti a prendersi cura di Andres dopo l’incidente che ha avuto: intanto Alice torna dal viaggio di nozze sperando di ritrovare Julio, ma si ritrova davanti a qualcosa a cui mai avrebbe pensato di assistere. Julio infatti ha deciso di rimanere al grand Hotel per scoprire cos’è successo ad Andres e i sospetti sul tentato omicidio diventano certezza. Intanto Belen continua a portare avanti la sua gravidanza ma Donna Teresa ha intenzione di mettere in atto il suo piano malvagio: dopo il parto, lei deve morire. Corrompe una levatrice che accetta di lasciarla morire dissanguata dopo il parto.

Andres però arriva in tempo e Belen partorisce. Intanto Julio torna all’hotel dopo aver saputo che Cristina non è morta per un incidente ma è stata uccisa. la ragazza decide quindi di sposare Diego ed è determinata ad andare fino in fondo, nonostante i tentativi di Julio di farle cambiare idea.