“Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Young Royals è la nuova serie svedese disponibile su Netflix: il protagonista è Wilhelm, figlio della Regina e fratello di un principe ereditario. Quando conosce Simon, il suo mondo improvvisamente… cambia

Cosa succederebbe se in una famiglia reale dovesse palesarsi un caso di omosessualità? Una domanda assurda da fare, come se fosse una strana malattia che non può affatto colpire persone di un certo rango sociale, eppure siamo tutti esseri umani a prescindere dal nostro titolo o da dove preveniamo. Wilhelm non ha scelto di essere gay, così come non ha scelto di nascere e ritrovarsi già sulla testa una corona a definirlo Principe di Svezia. Quasi arreso all’idea di dover seguire regole per tutta la vita, e rinunciare a quella che è la sua vera natura, tutto cambia totalmente quando si trasferisce in un collegio e conosce Simon.

Young Royals racconta l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Simon è un ragazzo della sua età che ha dovuto sudare per permettersi gli studi, che fa di tutto per aiutare la sua mamma a pagare le bollette e ad arrivare a fine mese. Anche lui così sommerso di responsabilità, ritorna a sentire i suoi anni quando vede Wilhelm per la prima volta e se ne innamora perdutamente. I due ragazzi si ritrovano così ad affrontare il percorso travagliato di un amore clandestino, tra scandali e sotterfugi. Young Royals non è il solito teen drama, è la storia dell’eterna lotta tra il dovere ed il piacere. Tra quello che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo. Attraverso i sei episodi che compongono la prima stagione, che ha già riscosso un successo incredibile, Wilhelm si scopre un ragazzo forte e determinato per amore, ma anche tanto fragile e spaventato da un futuro che teme di non poter controllare.

Young Royals è una serie tv da guardare tutta d’un fiato: per ora solo disponibile sulla piattaforma Netflix, per poterla guardare è necessario un abbonamento.