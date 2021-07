Un uomo di 51 anni è morto in un tragico incidente in moto avvenuto questa mattina sulla provinciale 444 che collega Montefalco a Foligno (Perugia).

Un uomo di 51 anni, di cui non si conosce l’identità, ha perso la vita questa mattina, mercoledì 7 luglio, in un tragico incidente stradale avvenuto sulla provinciale 444 tra Montefalco e Foligno, in provincia di Perugia.

Secondo le prime informazioni circa l’accaduto, come riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano La Nazione, la vittima viaggiava a bordo della propria moto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con un’auto. Un impatto violento contro la parte anteriore sinistra dell’utilitaria che non ha lascato scampo al motociclista 51enne.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Foligno ed il personale sanitario del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione dei medici che alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo il sinistro. Sotto choc il conducente della vettura che è stato trasportato in ospedale per controlli.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che dovranno adesso chiarire le esatte dinamiche e le cause del tragico incidente costato la vita al 51enne, attraverso i rilievi effettuati e gli accertamenti del caso.