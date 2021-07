Si accascia al suolo su un sentiero: uomo muore durante un’escursione

Un uomo di 67 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere stato colto da un malore durante un’escursione in Val Brembana, in provincia di Bergamo.

Colto da un malore mentre durante un’escursione. È morto così un uomo di 67 anni nel primo pomeriggio di ieri in Val Brembana, valle in provincia di Bergamo. Quando sul posto è arrivata l’equipe medica del 118 a bordo di un elisoccorso, per il 67enne non c’è stato più nulla da fare. Lo staff sanitario ha potuto solo constatarne il decesso. La salma è stata recuperata ed ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe stabilire eventuali esami per chiarire la causa della morte.

Un uomo è morto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 6 luglio, dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava su un sentiero della Val Brembana, in provincia di Bergamo.

A perdere la vita un 67enne residente a Sesto San Giovanni (Milano). Secondo le informazioni apprese dalla redazione de L’Eco di Bergamo, l’uomo stava camminando lungo il sentiero che dai Laghi Gemelli porta al Passo di Mezzeno e poi scende a Roncobello, quando improvvisamente ha iniziato a sentirsi male e si è accasciato a terra. Un tecnico e un operatore sanitario del Cnsas (Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico della Lombardia) che si trovavano a passare per caso dal sentiero hanno lanciato l’allarme.

Sul posto è arrivata in pochi minuti l’eliambulanza con a bordo lo staff medico dell’Areu 118, ma per l’uomo era ormai troppo tardi. I soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso dell’escursionista, che sarebbe sopraggiunto per cause naturali.

La salma, riporta L’Eco di Bergamo, è stata dunque recuperata e portata prima in una piazzola a Branzi e successivamente presso la camera mortuaria. Ora la salma si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre nelle prossime ore eventuali accertamenti o firmare il nullaosta per la restituzione ai familiari.