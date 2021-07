Cristina e Maria Teresa Buccino si raccontano a YesLife: dalla tv ai social fino all’imprenditoria nel mondo della bellezza

Insieme raggiungono quasi 3 milioni di follower, influencer, imprenditrici e volti super ricercati. Parliamo di Cristina e Maria Teresa Buccino che dalla Calabria hanno conquistato il mondo della tv e dei social.

Cristina si è fatta apprezzare in tv con partecipazioni a diversi programmi televisivi, poi se ne è allontanata per prediligere i social, avventura condivisa con la sorella Maria Teresa con la quale ha creato un brand tutto dedicato alla cura della bellezza femminile.

Tra un impegno ed un altro noi di YesLife siamo riuscite ad intercettarle e con loro abbiamo scambiato quattro chiacchiere, dal lavoro alla vita privata.

Ciao Cristina e Maria Teresa, come state? Raccontateci come trascorrerete la vostra estate

Abbiamo deciso di trascorrere la nostra estate in Italia, amiamo la Sardegna e sicuramente trascorremo gran parte delle nostre vacanze lì, faremo anche incursione in Sicilia ed a Capri ed in qualche altra meta da sogno.

Oggi siete un vero fenomeno del web, insieme raggiungete quasi 3 milioni di follower, più soddisfazione o responsabilità?

Siamo molto felici di aver raggiunto una platea così vasta giorno dopo giorno, cechiamo di condividere la nostra vita con i follower, ma questa è anche una grande responsabilità, bisogna avere molto rispetto di chi ci segue rimanendo sempre autentiche e coerenti.

Oltre che influencer anche imprenditrici, come è nato questo progetto a sostegno della bellezza?

È sempre stato un nostro sogno creare una linea di Beauty. Nella nostra vita professionale e nella nostra esperienza quotidiana di donne, abbiamo sempre usato tantissime creme di bellezza e testato molti prodotti. Siamo due fan sfegatate della cura della pelle e quindi dopo tanti anni ci siamo dette perché non realizzare finalmente un nostro prodotto creato proprio su misura per le donne come noi? Mariateresa è una vera esperta in Beauty routine pensate che addirittura, in questi anni, ha sempre creato dei piccoli protocolli Beauty dispensando consigli anche alle nostre amiche che le hanno sempre chiesto quale prodotto usare e qual era quello più performante. Il nostro Mcd Beauty life, è stato lanciato sul mercato un anno fa appena scoppiata la pandemia, in realtà ci stavamo lavorando già da 2 anni, eravamo pronte per il Cosmoprof ma poi è scoppiata la pandemia ed abbiamo deciso di lanciare lo stesso il progetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Chiara Francini riabbraccia il suo pubblico: “Emozionata come al primo appuntamento”

Un buon motivo per affidarsi al vostro brand?

Sono prodotti di altissima qualità, made in Italy ed eco sostenibili, abbiamo realizzato le nostre maschere con un brevetto innovativo, ed anche i sieri e le creme sono davvero uniche nel loro genere. Provare per Credere.

Belle, solari, intraprendenti, rivelateci il vostro peggior difetto

E la peggiore figuraccia che avete fatto sul set?

Non è mai facile parlare dei propri difetti, sicuramente io Cristina sono più impulsiva e se devo dire qualcosa non uso mezzi termini, ma questo è anche sinonimo di trasparenza ed onestà. Non sono una ragazza che riesce a fare la doppia Faccia, Maria Teresa è la diplomatica per eccellenza, cerca di far quadrare tutto al meglio ma è molto pignola e precisa.

Icone di stile e tendenza, qual è per voi l’accessorio che nel vostro guardaroba non può mai mancare?

Per me Cristina un Jeans ed una canotta è un look semplice e versatile ed abbinato ad una scarpa da ginnastica è casual ma con una bellissima scarpa con il tacco diventa sexy ed accattivante, per Maria Teresa fondamentali sono le scarpe e gli accessori, le sceglie con grande cura e cosi riesce a valorizzare ogni capo, anche il più basico e semplice.

Ed il look perfetto per questa estate?

Per Cristina Espadrillas e abitino leggero e per Maria Teresa body seducenti abbinati a pantaloni casual

Instagram, con o senza filtri?

Normalmente cerchiamo di non usarli ma Instagram ci propone sempre filtri divertenti e li proviamo per divertirci.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Antonella Ferrari su YesLife a 360 gradi: l’Ariston, “Ballando” e il…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Buccino (@maritbuccino)

La Calabria, la vostra terra d’origine: cosa rappresenta per voi?

Per noi è la Casa, la famiglia e rappresenta tutti i valori importantissimi che ci hanno insegnato i nostri genitori. Torneremo anche quest’estate a trovare la nostra nonnina a cui siamo molto legate.

FRANCESCA BLOISE