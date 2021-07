Raffaella Carrà. Heather Parisi solleva la polemica contro gli ipocriti. A chi si riferisce

Raffaella Carrà. La morte della diva della televisione mondiale ha innescato centinaia di pubblicazioni di messaggi di cordoglio. Heather Parisi si scaglia contro gli ipocriti, forse una in particolare

La morte della diva della televisione mondiale, Raffaella Carrà, è stata accolta dal pubblico e dai colleghi come un fulmine a ciel sereno. É un ulteriore duro colpo inferto al mondo della cultura nostrana.

Raffaella Maria Roberta Pelloni (questo il vero nome della showgirl e conduttrice scomparsa) ha rappresentato una grossa fetta di storia artistica a cui, con profondo dolore nel cuore, siamo costretti a dire addio. La notizia del suo decesso ha fatto il giro del globo in pochi istanti e, con immediatezza, sono centinaia i messaggi apparsi sui profili pubblici di personaggi dello spettacolo che, a modo loro, hanno espresso cordoglio attraverso immagini e ricordi.

A meno di due giorni dalla sua morte, la collega Heather Parisi ha già sollevato il velo della polemica, uscendosene con questa dichiarazione: “È sorprendente il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”. Il riferimento appare chiaro a molti.

Morte Raffaella Carrà. L’attacco a Lorella Cuccarini da parte di Heather Parisi

Heather Parisi si è allontanata definitivamente dall’Italia, paese che le ha donato fama e successo, e fa ora base a Hong Kong con la sua famiglia. Nella sua dichiarazione polemica dopo la morta di Raffaella Carrà non fa esplicitamente nomi e cognomi ma molti hanno visto un riferimento alla sua “rivale” di sempre, Lorella Cuccarini. Come mai?

L’ex coach di “Amici” è stata tra i personaggi pubblici ad aver lasciato sui suoi canali social una testimonianza di rammarico per la morte della Carrà. La Cuccarini ha pubblicato un’immagine della showgirl e ha scritto: “Una notizia che fa male. Tanto. Il mito di sempre rinasce in Cielo. Rip Raffaella”.

Ad aspettarla al varco è stata proprio Heather Parisi che, probabilmente, aveva il colpo in canna. É memore, infatti, di un fatto del passato. Lorella Cuccarini era stata chiamata nel 2014 a far parte della giuria del programma “Forte forte forte”, che vedeva al timone proprio Raffaella Carrà, in onda su Rai1, ma fu esclusa all’ultimo.

Non gradì la situazione e dichiarò: “Non una parola da parte di Raffaella. Non una spiegazione. Provo una profonda amarezza. Ho amato il personaggio nella mia infanzia. Il personaggio, appunto, non la persona che non conoscevo affatto. In 30 anni non l’avevo mai incontrata. Ne starò lontana anche per i prossimi trenta”.

La Carrà sembrò molto dispiaciuta per il fraintendimento e dolcemente ammise: “Ho sbagliato a non chiamare personalmente Lorella e spiegarle direttamente cosa fosse successo; ero presa da mille cose, avrei dovuto farlo e per questo le chiedo scusa in ritardo”.

Non sappiamo se poi, privatamente, le due prime donne dello spettacolo italiano abbiano chiarito e stretto un legame sotto auspici migliori. Heather Parisi si riferiva proprio a questo episodio? Le possibilità sono plausibili.