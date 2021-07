Al termine della partita Italia-Spagna il calciatore della Nazionale Leonardo Bonucci è stato protagonista di un momento piuttosto esilarante. Ecco cos’è accaduto

Fiato sospeso fino alla fine durante la semifinale degli Europei che ha visto l’Italia trionfare contro la Spagna. Una partita sofferta terminata ai rigori e che ha regalato alla Nazionale la possibilità di tornare a Wembley domenica 11 luglio per la finale. La squadra si ritroverà ad affrontare la vincitrice della sfida Inghilterra-Danimarca, che si giocherà questa sera. Dopo l’ultimo rigore tirato da Jorginho, che ha decretato la vittoria, è esplosa la festa a Londra e in Italia. Durante i festeggiamenti sul campo però un momento esilarante è stato immortalato dalla telecamera.

Bonucci scambiato per un tifoso: la sua reazione

Per la prima volta lo stadio di Wembley è tornato a riempirsi completamente, sebbene fossero ammessi solo tifosi residenti nel Regno Unito. Presenti più di 10mila italiani che hanno fatto sentire il calore di casa agli azzurri. I novanta minuti di partita sono finiti in parità, costringendo le due squadre a giocare anche i tempi supplementari. Anche questi sono terminati sull’1-1, obbligando le semifinaliste a giocarsi il tutto per tutto ai rigori.

Minuti interminabili che hanno tenuto tutti i tifosi senza fiato fino alla fine. Con il rigore di Jorginho che ha decretato la vittoria, lo stadio si è infiammato. Dopo essersi abbracciati gli uni con gli altri la squadra si è recata sotto la curva dei tifosi italiani per celebrare insieme a loro.

In particolare Leonardo Bonucci si è avvicinato a tal punto da aver oltrepassato gli steward ed essersi sporto a un palmo dagli italiani in festa. A quel punto la telecamera ha colto un momento piuttosto divertente, ovvero una delle steward lo ha bloccato fisicamente nel momento in cui stava cercando di tornare in campo.

La faccia sorpresa e allo stesso tempo confusa di Bonucci sta facendo il giro del web, poiché per alcuni secondi il calciatore è stato scambiato per un tifoso pronto a invadere il campo. Il tutto si è risolto in poco tempo ma prima di passare all’inquadratura successiva questo scambio esilarante è stato colto in video.

Nell’agitazione del momento la confusione può aver giocato brutti scherzi alla donna che ha cercato di fermare Bonucci, la cui espressione è già diventata un meme nel mondo social.