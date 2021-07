Incredibilmente sofferta la semifinale di Euro 2020. L’Italia fatica a tener testa alla Spagna: ha vinto l’Italia

Un inizio partita complicato per l’Italia, che vive i primi minuti in seria difficoltà. Solo nell’ultima parte del primo tempo la squadra sembra ritrovare la concentrazione, ma nessuna delle azioni porta ad un risultato concreto. Non diversa la situazione della Spagna, che tuttavia sembra più compatta e più convinta del proprio gioco.

La situazione si sblocca al 60′ grazie al goal di Chiesa, ma la Spagna pareggia appena 20 minuti dopo grazie a Morata. Con un goal annullato di Berardi al 110′, la partita finisce ai rigori.

Italia-Spagna: il risultato

RETI: 60′ Chiesa (I), 80′ Morata (S).

ITALIA (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri (dal 74′ Toloi); Barella (dall’85’ Locatelli), Jorginho, Verratti (dal 74′ Pessina); Chiesa, Immobile (dal 61′ Berardi), Insigne (dall’85’ Belotti). All. Roberto Mancini.

SPAGNA (4-3-3) – Unai Simón; Azpilicueta (dall’86’ Marco Llorente), Laporte, Eric García, Jordi Alba; Busquets (dal 105′ Thiago), Koke (dal 70′ Rodri), Pedri; Dani Olmo, Oyarzabal (dal 70′ Gerard Moreno), Ferran Torres (dal 62′ Morata). All. Luis Enrique.

ARBITRO: Felix Brych (GER).

AMMONITI: Busquets (S), Toloi (I).

La sequenza dei calci di rigore

Locatelli – PARATO

Dani Olmo – FUORI

Belotti – GOL

Moreno – Gol

Bonucci – GOL

Thiago Alcantara – Gol

Bernardeschi – GOL

Morata – Parato

Jorginho – GOL

0-0 tra Italia e Spagna alla fine del primo tempo. La Spagna si aggiudica una serie di palle goal, senza tuttavia riuscire a trovare la rete. L’Italia ha un’unica occasione con Emerson al 44′, ma la palla colpisce la traversa. Provvidenziale una parata di Donnarumma.

Nessun cambio durante l’intervallo. Seconda grande parata di Donnarumma al 58′, poi al 60′ arriva finalmente il goal di Chiesa. L’esterno azzurro domina letteralmente il secondo tempo, offrendo anche una buona occasione goal a Berardi. La palla viene però respinta con il piede da Unai Simon. Il 74′ vede poi una doppia sostituzione dell’Italia: fuori Verratti ed Emerson, dentro Pessina e Toloi. Dopo un goal mancato di Berardi, all’80’ Morata va in porta e trascina l’Italia ai supplem.

Molte occasioni goal nei supplementari. Al 106′ Mancini sostituisce Chiesa con Bernardeschi dopo che l’esterno juventino mostra evidenti segni di affaticamento. Al 110′ il goal annullato di Berardi per fuorigioco getta l’Italia nello sconforto.

L’Italia vince ai rigori dopo una partita di sofferenza

L ‘Italia affronterà adesso l’Inghilterra di Southgate. Non è prevista finale per il terzo e quarto posto.