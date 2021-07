Euro 2020, Spinazzola: l’esito degli esami e i tempi di recupero – VIDEO

Gli esami a cui si è sottoposto Leonardo Spinazzola, che ha rimediato un grave infortunio durante la partita contro il Belgio, hanno confermato la rottura del tendine d’Achille.

Solo 180 minuti dividono l’Italia dalla vittoria del secondo Europeo della sua storia. Gli Azzurri dopo aver battuto il Belgio ai quarti per 2-1, martedì dovranno affrontare la Spagna in semifinale. Una partita dura contro un avversario ostico, alla quale non potrà perdere parte uno dei giocatori più in forma della nostra Nazionale: Leonardo Spinazzola. L’esterno nell’ultima gara ha rimediato la rottura sottocutanea del tendine D’Achille sinistro che lo ha costretto a dire addio alla competizione. Il calciatore della Roma dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e potrà tornare in campo non prima di alcuni mesi.

Euro 2020, brutto infortunio per Leonardo Spinazzola: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Brutta tegola per l’Italia di Mancini che martedì scenderà in campo a Wembley contro la Spagna nella semifinale di Euro 2020.

Leggi anche —> Euro 2020, Belgio – Italia: gli azzurri volano in semifinale

Il commissario tecnico della Nazionale dovrà rinunciare a Leonardo Spinazzola, ad oggi uno dei migliori degli Azzurri. L’esterno difensivo, premiato per ben due volte come man of the match nei precedenti incontri (contro Turchia ed Austria), nella gara contro il Belgio è uscito in barella in lacrime a dieci minuti dal triplice fischio. Le sensazioni iniziali sono state confermate dagli esami strumentali a cui il giocatore si è sottoposto: rottura sottocutanea del tendine D’Achille sinistro. Un gravissimo infortunio che terrà lontano dai campi Spinazzola per circa 5/6 mesi.

Oggi, il difensore della Roma, scrive La Gazzetta dello Sport, partirà per la Finlandia, dove si sottoporrà ad un intervento chirurgico. Ad operarlo sarà il professor Sakari Orava, luminare nel campo che già in passato ha curato giocatori colpiti dallo stesso problema.

Leggi anche —> L’Inghilterra vola in semifinale. Poker all’Ucraina che dice addio a Euro 2020

Spinazzola, ieri, sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile…Io vi posso solo dire che Torneró presto! Ne sono sicuro!“.

Numerosi sono stati i messaggi sui social per il giocatore che ha dovuto dire addio all’Europeo. Tra questi anche quello del profilo ufficiale Instagram della Nazionale italiana che postando una foto di Spinazzola ha scritto: “Forza Leo“.