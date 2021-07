Aida Yespica ha condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram una serie di scatti in cui si è mostrata pazzesca. I fan sono rimasti senza parole.

Fisico da urlo, fascino incredibile, bellezza mozzafiato. Aida Yespica ha stupito i suoi fan pubblicato una serie di scatti sulla sua pagina Instagram in cui si è mostrata in costume. 38 anni, di Barquisimeto, show e attrice non smette mai di conquistare il pubblico incantandolo con la sua bellezza. Modella venezuelana, in Italia dal 2000, il suo nome è diventato noto a seguito della partecipazione di famosi programmi del calibro de “L’Isola dei Famosi” e del “Grande Fratello Vip”

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Aida è mamma di Aron, nato nel 2008 dalla relazione con il calciatore Matteo Ferrari. A oggi è legata all’ imprenditore Giuseppe Lama.

Aida Yespica in costume è sublime: fan in tilt

